Najbliższe noce przyniosą duże spadki temperatury. Szczególnie podczas nocy z czwartku na piątek (29-30 maja) do Polski napłynie strumień bardzo zimnego powietrza. Przy rozpogodzeniach wypchnie promieniowanie ciepła w przestrzeń kosmiczną.

Temperatura na północy, wschodzie, południu i w centrum na wysokości 2 metrów może spać poniżej 5 stopni, a nawet do 2-3 stopni. Przy gruncie będzie nawet około zera stopni. Lokalnie temperatura spadnie do minus 3 stopni, a w górach nawet do -5 stopni.