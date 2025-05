Potężna burza uderzyła w Egipt. W Aleksandrii spadł grad wielkości piłeczek do golfa

Egipskie media informują, że to, co w ostatnich godzinach wydarzyło się w Aleksandrii, było najbardziej gwałtownym zjawiskiem od kilkunastu lat. Potężna nawałnica w środku nocy rozjaśniała niebo kolejnymi piorunami. Jednak to nie one były największym zagrożeniem.