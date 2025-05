Duet Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup przed sobotnim finałem nie mieli łatwego zadania. Ich rywalami byli bowiem m.in. ubiegłoroczni mistrzowie olimpijscy – Rumuni. Ostatecznie jednak po nieco ponad sześciu minutach to Polacy cieszyli się z wygranej i zdobycia tytułu mistrzów Europy.

Mamy złoty medal na mistrzostwach Europy w wioślarstwie

Bułgaria to kierunek bliski zwłaszcza polskich turystom, którzy lubią spędzać tam wakacje. Tamtejszy Płowdiw będzie teraz miło kojarzył się także polskim wioślarzom. Nasza dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup objęła prowadzenie już na samym początku finału i nie oddała go aż do końca wyścigu. Na mecie Polacy zameldowali się z czasem 06.02,93.