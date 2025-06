Zamknęli schronisko w Karkonoszach po 400 latach działalności

Luční bouda to jedno z najstarszych schronisk w Karkonoszach, a na pewno najstarsze po czeskiej stronie tego pasma. Jego historia sięga 1623 roku, choć obecna bryła to konstrukcja z XX wieku. Od wielu lat w murach budynku mieści się hotel górski, choć dla wielu turystów nadal było to schronisko, w którym dało się smacznie zjeść i skorzystać z bezpłatnej toalety.

Niestety w ostatnich miesiącach wiele się zmieniło. Jak informowaliśmy na łamach naTemat, z powodu wprowadzenia monitoringu i uważnego kontrolowania, czy samochody docierające do Luční boudy robią to legalnie, posypały się mandaty. Jak podaje schronisko, najniższa kara wynosiła aż 20 000 koron, czyli ok. 3,4 tys. zł. To zmusiło ich do zamknięcia schroniska dla wędrowców od 1 czerwca.