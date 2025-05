Jak informuje portal Vijesti, ofiara była obywatelką Serbii . Świadkowie zdarzenia relacjonują, że po upadku kobiecie natychmiast udzielono pomocy. Została przetransportowana łodzią do miejskiej przystani, gdzie czekali już ratownicy medyczni. Niestety, lekarze potwierdzili zgon.

Turystka spadła z liny podczas parasailingu

Parasailing to atrakcja turystyczna, popularna forma rekreacji szczególnie w nadmorskich kurortach. Polega na przypięciu do specjalnego spadochronu (parasaila), który jest holowany przez łódź motorową. Gdy łódź nabiera prędkości, człowiek unosi się w powietrze, szybując wysoko nad wodą i jest cały czas przymocowany do liny.