Jak przekazała rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło, 75-latek udał się do komisji wyborczej w krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Mężczyzna zasłabł w trakcie oczekiwania na oddanie głosu.

Do sytuacji doszło przed godziną 14:00. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni podjęli się reanimacji. Niestety, mimo ich wysiłków, 75-latka nie udało się uratować. Według informacji delegatury KBW, mężczyzna zmarł w czasie przewożenia go do szpitala.