Masz takie zaświadczenie do głosowania? 1 czerwca nie oddasz przez nie głosu

W niedzielę 1 czerwca odbywa się II tura wyborów prezydenckich. Ponieważ jest to Dzień Dziecka, to nie każdy będzie tego dnia przebywał w miejscu zamieszkania. Właśnie dlatego wiele osób pobrało zaświadczenia o prawie do głosowania. Jednak uważajcie, bo nie na każde będzie można dziś zagłosować.