Wyjątkowy lokal wyborczy na wybory prezydenckie 2025

"Pierwsza tura w bieli i czerni, druga bajecznie kolorowa i słodka. Zapraszamy do naszego lokalu wyborczego z dziećmi, na pewno im się spodoba!!! I wielki miś, symbol Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, na którego finał zapraszamy 15 czerwca od 11:00 do Koziegłów" – napisał ośrodek kultury na swoim profilu w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączone były oczywiście zdjęcia pokazujące wystrój lokalu.