Druga konferencja PKW. Jest frekwencja w wyborach prezydenckich do godziny 12:00 Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Wiele mediów, ale i lokalnych władz od dawna nawoływało do tego, żeby wziąć udział w wyborach prezydenckich. Niektóre miasta ogłosiły nawet specjalne potyczki, aby dodatkowo zmotywować swoich mieszkańców. Czy dało to efekt? Podczas konferencji PKW dowiedzieliśmy się, jaka była frekwencja do godziny 12:00.

Druga konferencja PKW. Taka była frekwencja w wyborach prezydenckich do godziny 12:00

Równo o godzinie 13:30 szef PKW Sylwester Marciniak rozpoczął kolejną konferencję. W jej trakcje poinformował, że frekwencja w wyborach prezydenckich do godziny 12:00 wyniosła 24,83 proc.

W kategorii miast najwyższą frekwencję do godziny 12:00 odnotowano w Lublinie (28,92 proc.), a później w Toruniu (27,99 proc.) i Bydgoszczy (27,67 proc.). Natomiast w skali województw na czele jest województwo małopolskie (27,27 proc.). Dalej znalazło się woj. podlaskie (26,22 proc.), a podium z wynikiem 26,06 proc. uzupełnia woj. mazowieckie. Po drugiej stronie zestawienia znalazły się natomiast kolejno woj. opolskie, dolnośląski i lubuskie, gdzie do urn wyborczych udało się odpowiednio 21,01 proc., 22,28 proc., i 22,47 proc. osób uprawnionych do głosowania.

- Nie ma żadnego województwa, gdzie frekwencja wyniosłaby poniżej 21 proc., ale nie ma też ani jednego województwa, gdzie frekwencja byłaby wyższa jak 28 proc. - zaznaczył Sylwester Marciniak.

Państwowa Komisja Wyborcza o łamani ciszy wyborczej

– Łącznie od początku działań na godzinę 10:00, bo taki ostatni meldunek otrzymaliśmy, odnotowano 3 przestępstwa: jedno prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, raz zdarzyło się propagowanie ustroju totalitarnego i jeden zarzut dotyczący uszkodzenia mienia – wyliczył podczas konferencji szef PKW.

Znacząco wzrosła także liczba wykroczeń. Do godziny 10:00 odnotowano 173 takie przypadki. Jak podkreślił Marciniak, było ich więcej niż w podobnym czasie podczas I tury wyborów prezydenckich.

Podczas konferencji prasowej poruszono również kwestię członkiń komisji wyborczej w Warszawie, które zasiadły w niej w czerwonych koralach na szyjach. – Sam dzwoniłem do tej komisji. Prosiłem członków komisji o zdjęcie tych korali. Odpowiadam, że taka sytuacja miała miejsce, po moim telefonie obiecano mi, że te korale będą zdjęte – przekazał Rafał Tkacz szef Krajowego Biura Wyborczego.

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2025 w porównaniu do 2020 roku

Dane dotyczące frekwencji z godziny 12:00 warto porównać z tymi sprzed dwóch tygodni, a także z wynikiem z 2020 roku. Do południa w I turze wyborów prezydenckich 2025 do urn udało się 20,28 proc. uprawnionych do głosowania, a ostatecznie głos oddało 67,31 proc. wyborców.

Natomiast podczas drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 roku frekwencja do godziny 12:00 wyniosła 24,73 proc. Natomiast na koniec swój głos oddało w nich 68,18 proc. uprawnionych do głosowania.