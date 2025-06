Broń i narkotyki

Kierowca nie zareagował na wezwanie do zatrzymania pojazdu. Rzucił się pieszo do ucieczki, oddając strzały w kierunku policjantów, którzy odpowiedzieli ogniem, śmiertelnie go raniąc. Podjęta natychmiast próba reanimacji zakończyła się niepowodzeniem. Mężczyzna zmarł na miejscu. Żaden z interweniujących policjantów nie odniósł obrażeń.