Karolina Korwin Piotrowska o wygranej Karola Nawrockiego. Zaapelowała do Polaków

"Budzę się rano i co mamy? W komentarzach nasz sport narodowy we wzajemnym obrzucaniu się g*wnem, pogardą, zwykłym chamstwem, wyzwiskami o patologii, wszystko z obu stron. Słabe to. (...) Proszę was o spokój, kulturę i opanowanie, z obu stron, bo mi się nie chce wyłączać komentarzy" – czytamy na jej instagramowym profilu.

Korwin Piotrowska zaapelowała do internautów, by nie powtarzali "chamstwa, grania na emocjach i pogardy do innego zdanie", czego uczą nas politycy. "Jeśli macie swój rozum, a każdy w komciach chwali się, że ma, to pamiętajcie, że ważne jest życie. Żaden polityk go za was nie przeżyje" – dodała.