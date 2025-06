"Dept. Q" jest numerem 1 na Netflix. Szkocki kryminał zachwycił Polaków

Jedynka w rankingu popularności serwisu Netflix zmienia się prawie co 7 dni – chyba że mowa o tak dużych tytułach jak "Squid Game" czy "Stranger Things", które potrafią utrzymywać się na samym szczycie tygodniami. Kryminały rządzą w Polsce, co wielokrotnie – swoimi decyzjami – potwierdzili widzowie tej platformy streamingowej. Teraz padło na nieoczywisty serial "Dept. Q", który zabiera nas w podróż do pięknej, ale pochmurnej Szkocji.