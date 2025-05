Brzmi jak przepis na katastrofę albo komedię pomyłek? Na szczęście Stephen Chbosky, reżyser znany z "The Perks of Being a Wallflower" (polski nietrafiony tytuł brzmiał "Charlie") i "Cudownego chłopca", nie idzie w tandetę ani żarty z TikToka. Zamiast tego dostajemy film ciepły, oparty na emocjach, który mimo że bywa sentymentalny, nie wpada w patos.

O czym są "Babcie" Netfliksa? To film oparty na faktach

Choć "Babcie" wyglądają jak klasyczny feel-good movie, całość oparta jest na faktach. Inspiracją była historia Joego Scaravelli, który po śmierci matki otworzył w 2007 roku na Staten Island w Nowym Jorku restaurację Enoteca Maria. Zatrudnił tam starsze kobiety z różnych regionów Włoch, które gotowały domowe dania ze swoich rodzinnych stron. Lokal działa do dziś i zyskał międzynarodową sławę jako miejsce, gdzie kuchnia łączy pokolenia, a przepisy są przekazywane z serca do serca.

Joe kompletuje swoją ekipę przez ogłoszenia i znajomości z przeszłości. Roberta (Lorraine Bracco) to szorstka przyjaciółka matki, Teresa (Talia Shire) – była zakonnica, Antonella (Brenda Vaccaro) – wdowa z temperamentem, a Gia (Susan Sarandon) – fryzjerka matki Joego i mistrzyni deserów. Każda z nich wnosi do kuchni coś innego, nie tylko kulinarnie, ale też życiowo.

Film "Babcie" jest przewidywalny, ale... to nic

Ale czy film "Babcie" skupia się na gotowaniu (umówmy się, to bardzo ważne pytanie!)? Tak i nie. Są tutaj apetyczne ujęcia sosów, mięsa i makaronów, ale hit Netfliksa nie jest kulinarnym poematem w stylu "Bulionu i innych namiętności" z 2023 roku. To raczej opowieść o tym, jak kuchnia może być narzędziem do leczenia ran i budowania więzi. Jak napisał jeden z zagranicznych recenzentów: "To nie dania są tu daniem głównym – to ludzie, którzy je podają". Słowem: fani kulinariów mogą być nieco zawiedzeni.