Poprzednie filmy spod szyldu "Ulicy Strachu" łączyły w sobie elementy typowe dla gatunku slashera z paranormalną narracją prosto z książek Roberta Lawrence'a Stine'a ("Gęsia skórka") i nostalgią za latami 80. oraz 90. Wciągały fabularnie, a każda występująca w nich postać wyraźnie zaznaczała swoją obecność na ekranie – gdy którakolwiek z nich ginęła, jako widzowie mogliśmy to odczuć. Niestety wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Szkoda tylko, że świetność tej "franczyzy" trwała tak krótko i została gwałtownie przerwana przez "Ulicę Strachu: Królową balu".

Recenzja filmu "Ulica Strachu: Królowa Balu". A mogło być... przynajmniej znośnie

Mamy rok 1988. Shadyside High School przygotowuje się do organizacji imprezy maturalnej, podczas której odbędzie się głosowanie na królową i króla balu. Owiana złą sławą spokojna Lori Granger (India Fowler z "Agencji") marzy, by ktoś założył na jej głowę lśniącą koronę, jednak szanse na to są niewielkie. W wyścigu o tron bierze bowiem udział grupka popularnych "wrednych dziewczyn", której przewodzi Tiffany Falconer (Fina Strazza z "Paper Girls"). Na salę gimnastyczną wkraczają wystrojeni uczniowi, nieświadomi tego, że w budynku szaleje niebezpieczny morderca.