Największe filmy i seriale, jakie Netflix pokazał podczas imprezy Tudum

"Squid Game"

Kiedy premiera? 27 czerwca 2025

Trzeci sezon hitu Hwang Dong-hyuka trafi do obszernej biblioteki platformy streamingowej Netflix już 27 czerwca bieżącego roku.

"Stranger Things"

Kiedy premiera? 27 listopada (I część), 26 grudnia (II część) i 1 stycznia (III część)

"Jesień 1987 roku. Hawkins jest naznaczone bliznami po otwarciu szczelin do świata po drugiej stronie, a naszych bohaterów łączy jeden cel: znaleźć i zabić Vecnę . Ale on zniknął – jego miejsce pobytu i plany są nieznane. Komplikując ich misję, rząd objął miasto kwarantanną wojskową i zintensyfikował polowanie na Jedenastkę" – czytamy w oficjalnym opisie fabuły 5. sezonu "Stranger Things", który bracia Matt i Ross Duffer postanowili podzielić na trzy części.

Gwiazdy "Stranger Things" pokazały w Los Angeles zwiastun finału, w którym widzimy, jak Hawkins radzi sobie z obecnością uzbrojonych żołnierzy USA. Bohaterowie znów zejdą do leża Vecny. W trailerze słyszymy, jak Will (Noah Schnapp) ostrzega wszystkich swoich przyjaciół, by uciekali, jeśli im życie miłe.