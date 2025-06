Grillujesz na tacce położonej na ruszt albo w folii? Oto, jaki błąd popełniamy najczęściej

Sezon grillowy w pełni, a na ruszt wrzucamy: kiełbasy, karkówki, warzywa, sery i... tacki oraz folię aluminiową. Czy to na pewno zdrowe? To zależy. Nieodpowiednia technika może prowadzić do powstawania toksycznych substancji. Oto, jak grillować świadomie