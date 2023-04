Co na grilla zamiast kiełbasy? 10 najsmaczniejszych propozycji z mięsem i bez

Dobra kiełbasa jest dobra, ale niestety coraz trudniej trafić na produkt dobrej jakości. Coraz więcej kiełbas to zmielone najróżniejsze części zwierzęcego ciała i woda, a niektórzy mięsa po prostu nie jedzą. Czym zastąpić kiełbasę na grillu, by nie rezygnować z majowej uczty? Oto 10 najlepszych pomysłów.

Co na grilla zamiast kiełbasy? 10 smakowitych propozycji fot. Pexels

1. Grillowana ryba

Niewiele rzeczy może równać się z grillowanym pstrągiem, łososiem lub doradą. Aby ryba była miękka w środku i chrupiąca na zewnątrz należy umieścić ją na średnio rozgrzanym grillu i opiekać przez 4-5 minut z każdej strony. Najlepiej jeść ją pokropioną sokiem z cytryny z dodatkiem ulubionej sałatki.

2. Grillowane szparagi

Grillowane szparagi to świetna propozycja nie tylko dla wegetarian, ale i dla mięsożerców, którzy poszukują smacznego i zdrowego dodatku do mięsa. Szparagi należy grillować na średnio rozgrzanym grillu. Po 5 minutach można sprawdzić, czy są już gotowe – powinny być miękkie w środku, ale się nie rozpadać.

3. Grillowane żeberka

Żeberka przed wstawieniem na ruszt trzeba ugotować i zamoczyć na noc w marynacie naszego przepisu. Następnie można je grillować. Czas grillowania to ok. 7 minut z każdej strony. Grillowane żeberka najlepiej smakują z sosem barbecue, gotowaną kukurydzą i ziemniakami pieczonymi ze skórką.

4. Szaszłyki z warzywami

Wege szaszłyki to świetny pomysł dla wegetarian i osób, które mają ochotę na lżejszą przekąskę. Szaszłyki z warzywami można przygotować z papryki, cukinii, pieczarek i cebuli. Świetnym pomysłem jest dodanie do nich bogatego w białko tempehu lub sera. Warzywne szaszłyki można jeść "na sucho" lub z sosem.

5. Grillowane burgery

Burgery wołowe można przygotować samemu lub kupić w zaufanym sklepie. Należy grillować je na mocno rozgrzanym grillu po ok. 5 minut na każdą ze stron. Bardzo ważne jest to, żeby burgery nie były za grube. Najsmaczniejsze są ze świeżą bułką, żółtym serem i sałatą. Burgery można przygotować też w wersji wege.

6. Grillowane "steki" z bakłażana

Bakłażany na dwie godziny należy zamoczyć w ulubionej marynacie, np. takiej z oliwy z oliwek, rozmarynu i limonki. Następnie trzeba grillować je po około 10 minut z każdej strony – trzeba jednak uważać, by nie przypaliły się z "odkrojonej" strony. Można podawać je z dodatkiem mozzarelli lub mięsa mielonego

7. Grillowane skrzydełka z kurczaka

Skrzydełka należy zostawić w marynacie do kurczaka na minimum 12 godzin. Następnie można położyć je na dobrze rozgrzanym grillu, najlepiej na środku kratki. Mięso wymaga około 20 minut pieczenia. Powinno mieć chrupiącą skórkę. Można podawać je z frytkami lub sałatką.

8. Grillowany ser halloumi

Halloumi to oryginalny produkt z Cypru, który jest wprost idealny na grilla. Smakuje trochę jak oscypek, ale nie jest wędzony. Świetnie sprawdzi się zarówno jako samodzielna przekąska, jak i dodatek do bekonu czy boczku. Ser, aby był gotowy do spożycia, wystarczy grillować 2 minuty.

9. Szaszłyki z jagnięciną

Na grilla nadaje się każda część jagnięciny: udziec, antrykot, łopatka czy comber. Mięso należy grillować na patyku na średnio rozgrzanym grillu przez około 5-7 minut z każdej strony. Szaszłyki z jagnięciną można urozmaić dodatkiem warzyw, z których najlepiej pasuje papryka.

10. Grillowana karkówka

Plastry karkówki o grubości około 1-2 cm należy ułożyć na mocno rozgrzanym grillu i grillować przez około 5 minut po każdej stronie. Wcześniej mięso najlepiej zostawić na całą noc w jednej z marynat do karkówki, które polecamy. Grillowana karkówka najlepiej smakuje z dodatkiem musztardy.

