To danie, które każdy Polak musi wrzucić na ruszt. Karkówka z grilla z przepisu Makłowicza

Maj to nie tylko czas grillowania, ale też nieoficjalne święto karkówki. A jeśli chodzi o karkówkę, to kto jak nie Robert Makłowicz potrafi podkręcić ją do poziomu absolutnej doskonałości? Na jego stronie pojawił się przepis na karkówkę z grilla w marynacie południowej – Soczyste mięso, aromatyczna marynata, lekka nuta cytrusowa i ziołowa świeżość – prościej niż myślisz.