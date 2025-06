Ta pomadka jest niczym Rhode od Hailey Bieber. Rossmann wrzucił ją na wielką promkę

Jeśli marzysz o efekcie juicy lips à la Hailey Bieber, ale nie chcesz wydawać fortuny na kosmetyki z zagranicy, mamy coś dla ciebie. Nawilżający balsam do ust Everybody London Peptide Lip Tint właśnie pojawił się na promocji w Rossmannie – i to w naprawdę atrakcyjnej cenie.