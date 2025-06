Seria "Karate Kid" rozpoczęła się w 1984 roku, kiedy to nieśmiały nastolatek Daniel LaRusso (Ralph Macchio) trafił pod skrzydła pana Miyagiego (Pat Morita). Film okazał się globalnym hitem, inspirując sequele, rebooty i w końcu serialowy powrót w postaci "Cobra Kai" , który przywrócił klasyczne postaci do popkulturowej czołówki.

W 2010 roku do serii dołączył uwielbiany Jackie Chan jako pan Han – mentor postaci granej przez Jadena Smitha – a teraz powraca, by przekazać swoją wiedzę kolejnemu pokoleniu.

Li trafia do Turnieju Pięciu Dzielnic, a Han rusza za nim, by dalej go wspierać. Do duetu niespodziewanie dołącza także Daniel LaRusso, który przylatuje z Kalifornii, by nauczyć chłopaka karate. Spotkanie dwóch mentorów to prawdziwa gratka dla fanów – i symboliczne przekazanie pałeczki nowemu pokoleniu.