Są takie filmy, które każda kobieta powinna obejrzeć choć raz Fot. Kadr z filmu "Najgorszy człowiek na świecie"

20 inspirujących filmów dla kobiet, które warto obejrzeć choć raz w życiu

Kino ma w sobie coś z magii – potrafi przenieść nas w inne światy, ale też... pomóc odnaleźć siebie. Czasem jeden dialog potrafi wybrzmieć głośniej niż cała książka o rozwoju osobistym, a jedna bohaterka zostaje z nami na lata jak duchowa mentorka.

Filmy o kobiecości – tej różnorodnej, nieoczywistej, pełnej kontrastów – potrafią być wsparciem wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Dają siłę, śmiech, otuchę albo po prostu pozwalają się na chwilę zatrzymać i pomyśleć: "Okej, nie jestem sama".

Zebrałam 30 filmów, które mają w sobie to coś. Niektóre są lekkie i zabawne, inne poruszają jak dobra terapia i doprowadzają do łez. Wszystkie jednak łączy jedno – warto je zobaczyć choć raz w życiu.

1. Małe kobietki (2019)

Greta Gerwig przypomina, że kobiecość nie musi mieć jednej formy. Możesz marzyć o wielkiej miłości albo o wydaniu książki – albo o obu naraz. Ten film jest jak list miłosny do dziewczyńskości, siostrzeństwa i prawa do bycia sobą, nawet jeśli to "sobą" nie pasuje do żadnej szufladki i różni się od "sobą" innych kobiet. Czuły, piękny i mądry.

2. Tully (2018)

Charlize Theron jako wyczerpana matka trójki dzieci, która dostaje niespodziewane wsparcie w postaci niani. Ale to nie bajka o pomocy domowej – to bardzo prawdziwy, trochę bolesny i bardzo potrzebny portret macierzyństwa, samotności i tego, że każda z nas czasem potrzebuje "drugiej siebie".

3. Kłamstewko

Chińsko-amerykańska rodzina zataja przed babcią, że jest śmiertelnie chora. Film o lojalności, kulturze, miłości i wielopokoleniowych relacjach. W centrum – cicha, silna kobiecość i potrzeba bycia blisko. Dla każdej z nas, która kiedyś nie wiedziała, jak się pożegnać.

Fot. Kadr z "Małych kobietek"

4. Dzika droga (2014)

Reese Witherspoon w roli kobiety, która po życiowej katastrofie rusza na samotny szlak. To historia o bólu, żałobie, wybaczeniu, ale też o tym, że czasem trzeba się rozpaść, żeby poskładać się na nowo. Dla wszystkich, które szukają siebie i nie chcą już udawać, że wszystko gra.

5. Cleo od piątej do siódmej (1962)

Francuska perła od Agnès Vardy – kobieta czeka na wyniki biopsji, a my towarzyszymy jej w podróży przez Paryż i własne emocje. To film o tym, jak patrzymy na siebie, jak boimy się przemijania i jak bardzo pragniemy być naprawdę widziane.

6. Moje córki krowy (2015)

Kobiecość pokazana w pełnej rozpiętości – wcale niezależna od związków i macierzyństwa. Polski film o bliskości, odpowiedzialności i sile, która przychodzi wtedy, kiedy jest potrzebna – nawet jeśli się jej nie spodziewamy. Ale przede wszystkim: o siostrach i o tym, co może się wydarzyć, gdy jako kobiety zaczniemy ze sobą naprawdę rozmawiać – nawet jeśli jesteśmy zupełnie różne.

7. Thelma i Louise (1991)

Kino drogi, ale też tej emocjonalnej. Thelma i Louise nie chcą już żyć tak, jak każą im inni. Pakują się i ruszają... przed siebie. Film o przyjaźni, wolności, solidarności i cenie, jaką czasem trzeba zapłacić za to, by być sobą. Kultowy, mocny, niepokorny.

Fot. Kadr z "Moich córek krowy"

8. Najgorszy człowiek na świecie (2021)

Julie nie wie, kim chce być. Zmienia ścieżki kariery, chłopaków, swoje życie – i choć może wydawać się "rozkapryszona", to po prostu jest bardzo ludzka. Film, który pozwala pogodzić się z niepewnością i powiedzieć: masz prawo się jeszcze nie odnaleźć.

9. Barbie (2023)

Zaskakująco głęboki film o byciu kobietą w świecie pełnym sprzeczności. 'Barbie" mówi o tym, jak trudno być "wystarczającą", kiedy wszyscy wymagają wszystkiego. Ale też o tym, że warto odnaleźć siebie wśród różu, oczekiwań i patriarchatu. Każda wersja kobiecości, jaką wybierzesz – jest w porządku. Plus: kultowy już monolog Ameriki Ferrery to czysta esencja kobiecego wsparcia.

10. Merida Waleczna (2012)

Merida nie chce wychodzić za mąż. Chce łuk, wolność i własną drogę. Ten film to list miłosny do każdej dziewczyny, która nie mieści się w stereotypach. I piękna opowieść o naprawianiu więzi z matką, zanim będzie za późno.

11. Cześć, Na Imię Mam Doris (2015)

Sally Field jako dojrzała kobieta, która zakochuje się w dużo młodszym koledze z pracy. Ale to nie jest film o romansie – to film o tym, że życie się nie kończy po pięćdziesiątce. Że można wciąż się zmieniać, uczyć, ryzykować, uleczać. I że warto.

Fot. Kadr z "Barbie"

12. Uśmiech Mony Lisy (2003)

Julia Roberts jako nauczycielka w konserwatywnym koledżu dla kobiet. To film o buncie, edukacji i pytaniu, co to znaczy być kobietą. Inspirujący, czuły i przypominający, że czasem najważniejsze lekcje dostajemy od innych kobiet.

13. Legalna blondynka (2001)

Elle Woods w różowej garsonce udowadnia, że nie trzeba rezygnować z siebie, żeby być traktowaną poważnie. To film o tym, że kobieca siła nie ma jednej twarzy. Czasem jest błyszcząca, puchata, nosi małego pieska w designerskiej torebce i zna się na pielęgnacji włosów – i nadal może rozłożyć Harvard oraz salę sądową na łopatki.

14. Historia małżeńska (2019)

Niełatwy, ale bardzo potrzebny film o rozpadzie związku i tym, co dzieje się z kobiecą tożsamością, gdy trzeba zacząć od nowa. Scarlett Johansson gra z czułością i siłą. To opowieść o odzyskiwaniu głosu i granic – bez potrzeby robienia z siebie ofiary ani bohaterki.

15. Lady Bird (2017)

Film o dorastaniu, relacji z matką i próbie zdefiniowania siebie w świecie pełnym etykietek. Lady Bird chce być "kimś", ale nie do końca wie, co to znaczy – jak wiele z nas. Greta Gerwig znowu robi coś niesamowitego: portretuje kobiecość bez filtrów, ale z ogromną czułością i empatią.

Fot. Kadr z "Cześć, Na Imię Mam Doris"

16. Nomadland (2020)

Film o kobiecie, która traci wszystko i... odnajduje wolność. Frances McDormand nie gra tu bohaterki w hollywoodzkim sensie – raczej kobietę, która po prostu chce przetrwać. Minimalizm, samotność i ciche przypomnienie, że można żyć inaczej niż "wszyscy".

17. Wszystko wszędzie naraz (2022)

Film, który udowadnia, że kobiecość to tysiące wersji siebie – czasem wojowniczka, czasem szefowa pralni, czasem zagubiona kobieta w kryzysie, czasem gwiazda. Ale w każdej z nich jest moc. Plus: szczere spojrzenie na skomplikowaną relację mamy i córki. Scena z kamieniami – nie do zapomnienia.

18. Obiecująca. Młoda. Kobieta. (2020)

Cassandra jest błyskotliwa, zabawna i nie może pogodzić się z tym, co spotkało jej przyjaciółkę. Film pełen gniewu i odwagi. To bolesna, ale ważna opowieść o zemście, winie, potrzebie sprawiedliwości i o tym, jak łatwo świat bagatelizuje kobiecy ból oraz przemoc wymierzoną w kobiety.

19. Erin Brockovich (2000)

Prawdziwa historia samotnej matki, która nie miała dyplomu, wpływów ani pieniędzy – ale miała empatię i upór. Julia Roberts przypomina, że głos jednej osoby może naprawdę coś zmienić. Film o sile, która nie bierze się z perfekcji, tylko z serca i… trochę ze wkurzenia.

20. Frances Ha (2012)

Dla wszystkich, które czują się trochę "nie na miejscu". Frances tańczy, błądzi, nie wie, co dalej i jest w tym rozczulająco ludzka. Ten film daje ciche przyzwolenie, by nie mieć wszystkiego ogarniętego. Bo czasem najpiękniejsze rzeczy dzieją się właśnie wtedy, gdy nie mamy planu.

Fot. Kadr ze "Wszystko wszędzie naraz"

21. Jedz, módl się, kochaj (2010)

Filmowy comfort food. Liz porzuca "idealne życie", by w końcu usłyszeć, czego ona sama chce. O miłości do siebie, o szukaniu własnego rytmu, o tym, że nie musisz być zawsze dla wszystkich – możesz być dla siebie. Trochę eskapistyczne, trochę terapeutyczne, zawsze potrzebne.

22. Klub szczęścia (1993)

Historie czterech matek i ich córek. O dziedziczeniu traumy i o miłości przekazywanej między kobietami mimo wszystkiego, co dzieli. Film, który mówi: możesz być zupełnie inna niż twoja mama, ale wciąż ją nosisz w sobie.

23. Kolor purpury (1985)

Historia kobiety, która przez dekady doświadcza przemocy, rasizmu i upokorzenia, a mimo to znajduje drogę do siebie. O siostrzeństwie, przebaczeniu i wewnętrznej sile, która potrafi podnieść z kolan. Kino, które rozdziera serce i uzdrawia jednocześnie.

24. Między słowami (2003)

O samotności, która potrafi towarzyszyć nawet wśród świateł wielkiego miasta. O cichej, nieoczywistej więzi między dwojgiem ludzi, którzy nie do końca wiedzą, kim są i dokąd zmierzają. O tym, że czasem trzeba się zatrzymać, żeby naprawdę odnaleźć siebie. Film-uczucie, który zostaje z tobą na długo.

Fot. Kadr z "Lady Bird"

25. Powodzenia, Leo Grande (2022)

Starsza kobieta zatrudnia młodego mężczyznę, by na nowo odkryć swoje ciało i pragnienia. Brzmi prowokacyjnie, to film subtelny, odważny i głęboko kobiecy – o akceptacji siebie, o potrzebie bliskości i o tym, że nigdy nie jest za późno na przyjemność.

26. Mulan (1998)

Nie tylko dla dziewczynek. Klasyczna animacja Disneya pokazuje, że odwaga nie ma płci, a lojalność wobec siebie i swojej rodziny wcale nie muszą się wykluczać. Piękna opowieść o tym, że można być delikatną i silną jednocześnie.

27. Od dziewiątej do piątej (1980)

Trzy kobiety, jeden toksyczny szef i… rewolucja w biurze. Kultowa komedia, która nie straciła aktualności. Pokazuje, jak kobiety potrafią współdziałać, wspierać się i walczyć o swoje. Plus: Dolly Parton, która sama w sobie jest ikoną girl power.

28. Czekolada (2000)

Juliette Binoche jako kobieta, która nie pasuje do lokalnej społeczności, ale swoją wolnością i czułością zmienia życie innych. Film o tym, że kobiecość to nie tylko bycie "grzeczną dziewczynką", ale też odwaga, zmysłowość i... czekolada jako akt rewolucji.

Fot. Kadr z "Najgorszego człowieka na świecie"

29. Kobiecy świat (2016)

Cisza, przestrzeń i zwyczajne momenty, które mówią więcej niż dramatyczne zwroty akcji. Trzy kobiety, trzy opowieści, które się nie przecinają, ale rezonują ze sobą jak echo. Film o niedopowiedzeniach, samotności i drobnych gestach – tych, które na co dzień ignorujemy, a które czasem ratują. Subtelny hołd dla kobiecości w codziennym trudzie bycia sobą.

30. Stalowe magnolie (1989)

Kobiety jak stal – twarde, choć wyglądają jak delikatne kwiaty. Opowieść o przyjaźni, śmiechu, bólu, matczynej miłości i sile, która rodzi się w kobiecych wspólnotach. Film, który wzrusza i rozbraja humorem, przypominając, że wsparcie od innych kobiet potrafi utrzymać nas przy życiu – nawet w najtrudniejszych momentach.