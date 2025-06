Według nieoficjalnych informacji RMF 24, jednym z kandydatów do dymisji jest Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i środowiska, która ma być krytykowana przez posłów koalicji rządzącej za "całkowitą nieskuteczność".

Tych trzech ministrów może odejść z rządu Tuska

Kolejnym ministrem, który może stracić stanowisko, jest Adam Bodnar, minister sprawiedliwości. W kuluarach, jak podaje radio, mówi się, że nie spełnił on oczekiwań związanych z rozliczeniem rządów Prawa i Sprawiedliwości, które były jednym z kluczowych punktów programu Koalicji Obywatelskiej.

Tymczasem we wtorek Donald Tusk podał datę głosowania nad votum zaufania dla rządu. – Dla całej Koalicji 15 Października ten dzień ma być dniem takiego nowego impetu i jestem przekonany, że sprostacie temu zadaniu – mówił premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

Głosowanie nad votum zaufania dla Tuska

– Zwróciłem się do liderów koalicji 15 października w czasie naszego wczorajszego spotkania, z kwestią wotum zaufania dla rządu. Marszałek Hołownia zaproponował, aby głosowanie, ten punkt, odbył się w środę 11 czerwca, czyli za tydzień. Podano wpierw, że to będzie wtorek, ale okazuje się, że sala sejmowa we wtorek jest zajęta – stwierdził Tusk, ujawniając nowy termin głosowania nad poparciem jego rządu.