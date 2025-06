Tymczasem właśnie ujawniono dane, które mogą precyzyjnie pokazywać, ile tak naprawdę zarabia przeciętny Polak. Gdy czytamy o powyższych liczbach od 8,8 tysięcy do powyżej 9 tysięcy , musimy uwzględniać że przy wyliczaniu średniej uwzględniano zarobki prezesów i zarządów spółek – zauważa Business Insider Polska.

Znacznie wiarygodniejszą daną jest mediana zarobków, która w grudniu wyniosła 7,3 tysiąca złotych brutto i to jest prawdziwa średnia płaca przeciętnego Polaka.

Mediana zarobków Polaków. Co znaczy ten zwrot?

Chodzi o to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota. Druga połowa dostała wynagrodzenie nie niższe. Oznacza to tyle, że jest to wynagrodzenie przeciętnego Polaka.