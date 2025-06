Centrum dystrybucyjne Lidla pod Gietrzwałdem jednak nie powstanie

– Lidl będzie widoczny z punktu widokowego przy Drodze Krzyżowej, podczas gdy gmina szczyciła się we wszystkich filmikach i portalach, że jest pełna cudów, ma piękne widoki i piękne sanktuarium. A teraz z tego miejsca turyści i pielgrzymi będą widzieli betonowe hale. A jeśli zgodzimy się na postawienie jednej hali, to zaraz będzie i druga, i trzecia, i czwarta. I ten teren zaraz zamieni się w przemysłowe przedmieścia. Urokliwa miejscowość straci bezpowrotnie charakter, będzie wyglądała jak przedmieścia Warszawy.

Mężczyzna podkreślił także symboliczny wymiar sprawy: – Matka Boska objawiła się tu Polakom w czasie zaborów. Mówiła po polsku na ziemiach należących do Prus. Ludność na Warmii była katolicka, dużo było Polaków. Gdy Matka Boska zaczęła mówić po polsku, narodził się duch dążenia do niepodległości. Do Gietrzwałdu były pielgrzymki z terenów pod zaborami. W momencie, gdy niemiecka korporacja robi tu magazyny, wyobrażam sobie, co musi czuć część Polaków, katolików.