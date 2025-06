"Milionerzy" wrócą, ale w Polsacie. Widzowie pytają, co z Hubertem Urbańskim

To koniec "Milionerów" w TVN. Choć teleturniej od początku miał swoje stałe miejsce w ramówce stacji, to niedawno gruchnęła wiadomość o zakończeniu jego emisji. Teraz to Polsat zajął się realizacją formatu. Wszyscy pytają więc, co z prowadzącym Hubertem Urbańskim, którego widzowie pokochali w roli prowadzącego. Oto szczegóły sprawy.