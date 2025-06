Chętnie zatrudniane są też osoby w stale rozwijającej się branży OZE. To skrót od odnawialnych źródeł energii. Niektórzy alergicznie wręcz reagują na myśl o tym, że mogliby pracować jako telemarketer i dzwonić do ludzi i namawiać na fotowoltaikę. To tylko jeden z wielu zawodów w tym sektorze.

Branża OZE poszukuje pracowników i to się prędko nie zmieni. Co można tam robić?

Serwis Bizblog zapewnia, że w przeciwieństwie do np. IT w OZE nie trzeba uczyć się języków programowania. "W tej branży prócz wykwalifikowanych specjalistów, pracę mogą także znaleźć osoby bez żadnego doświadczenia" – czytamy w artykule . Na jakie stanowiska można aplikować?

Sprzedaż - m.in. doradca klienta ds. OZE, manager sprzedaży, przedstawiciel handlowy Technika - m.in. projektant instalacji fotowoltaicznej, serwisant ds. farm wiatrowych, inżynier budowy ds. odnawialnych źródeł energii, technik serwisu farm fotowoltaicznych Praca fizyczna - m.in. monter paneli fotowoltaicznych, serwisant, elektromonter systemów OZE

Praca w OZE jest stabilna i bezpieczna, a do tego oferuje wysokie zarobki zależne oczywiście od rodzaju stanowiska. Doradca klienta może zarobić ok. 4000 zł, ale widełki płacowe u monter paneli fotowoltaicznych to już 4000 złotych–8000 zł. Z kolei przedstawiciel handlowy może liczyć nawet na 20 000 zł miesięcznie. Branże oferuje też możliwość nauki i rozwoju (np. na szkoleniach i kursach fundowanych przez firmę) i awansu z poziomu podstawowych stanowisk. To także szansa na znalezienie przyszłościowego zawodu. Na całym świecie w OZE pracuje już prawie 10 mln osób. Do 2030 roku ta liczba ma wzrosnąć do 24 mln.