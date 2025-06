Jeśli chodzi o pozostałe ugrupowania, to Trzecia Droga, czyli koalicja PSL i Polski 2025, nie przekroczyłaby progu wyborczego, uzyskując jedynie 6 proc. poparcia, co jest poniżej wymaganych 8 proc. dla koalicji.

Joanna Mucha wywołała burzę swoim wpisem po wyborach

Co ważne, to Joanna Mucha (Polska 2050) we wtorek najostrzej wypowiedziała się o Platformie Obywatelskiej. Jej zdaniem partia zrezygnowała z analiz strategicznych, bo uwierzyła we własną "samozajebistość" i przestała dostrzegać potrzebę głębszego planowania.