ZUS podnosi zasiłek pogrzebowy nawet o 3 tys. zł. Fot. shutterstock / marekfromrzeszow

Nawet o 3 tysiące złotych więcej wypłaci ZUS na zasiłek pogrzebowy. Od 1 stycznia 2026 roku zaszły w tej kwestii spore zmiany. Nie wszyscy jednak będą mogli liczyć na wyższe świadczenie. W tle chodzi m.in. o datę śmierci czy status osoby pokrywającej koszty.

Rok 2026 przynosi spore zmiany także te w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie od dziś wiadomo, że koszty organizacji pochówku w Polsce nie są niskie, a z roku na rok wciąż rosną. Można się jednak ubiegać o zasiłek, którego kwota w tym roku wzrasta z 4 tys. zł do 7 tys.

Zasiłek pogrzebowy większy niż dotychczas. Są jednak warunki

To pierwsza tak duża zmiana w tej kwestii od lat. Jest jednak pewien warunek: nowa kwota będzie przyznawana osobom, które dopilnowały wszystkich spraw związanych z pogrzebem, ale data zgonu musi przypadać po 1 stycznia 2026. Ta zmiana nie dotyczy zatem śmierci z końca grudnia.

ZUS w nowym komunikacie wspomina, że o zasiłek pogrzebowy mogą się ubiegać członkowie rodziny, pracodawcy lub instytucje, takie jak domy pomocy społecznej, gminy, powiaty, osoby prawne Kościoła, a nawet osoby obce. Kluczowe jest, aby wykazać fakt poniesienia kosztów pochówku np. w postaci faktur.

Na złożenie dokumentów jest 12 miesięcy

"Jeśli poniosłeś koszty pogrzebu i jesteś członkiem rodziny zmarłego, to zasiłek pogrzebowy przysługuje ci w wysokości 7000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. Natomiast jeśli jesteś osobą obcą dla zmarłego, pracodawcą, domem pomocy społecznej, gminą, powiatem, osobą prawną Kościoła lub związku wyznaniowego, to zasiłek pogrzebowy przysługuje do wysokości poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 7000 zł" – wspomniano.

Gdy więcej niż jedna osoba zapłaciła za coś związanego z pogrzebem, wówczas przyznany zasiłek ulega podzieleniu między wnioskujących – proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.