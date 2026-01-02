Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zdecydowanie zareagował na doniesienia dotyczące działania chatbota AI Grok należącego do Elona Muska. Sprawa dotyczy przerabiania zdjęć z mediów społecznościowych bez zgody osób, które się na nich znajdują. Na niektórych były osoby nieletnie.
W ostatnich dniach setki kobiet i nastolatek na całym świecie zgłosiły, że ich zdjęcia były przerabiane przez Groka na żądanie użytkowników. Chodziło o ingerencje polegające na cyfrowym "rozbieraniu" postaci do skąpych strojów, w tym także dzieci.
W odpowiedziach udzielanych użytkownikom na platformie X Grok informował, że problem jest "pilnie naprawiany", a tworzenie materiałów o charakterze wykorzystującym osoby nieletnie jest nielegalne i całkowicie zakazane.
xAI, należąca do Elona Muska i połączona z platformą X w ubiegłym roku, w odpowiedzi na prośbę o komentarz przesłała jedynie automatyczną wiadomość o treści: "Legacy Media Lies" ("Kłamstwa tradycyjnych mediów"), informuje CNBC. Do sprawy odniósł się natomiast pracownik techniczny xAI Parsa Tajik, który przyznał, że zespół pracuje nad dalszym uszczelnieniem zabezpieczeń systemu.
Krzysztof Gawkowski o Groku. "Koniec gadania"
Ostro zareagował już minister cyfryzacji. "Niekontrolowana AI szaleje i wyrządza coraz większe szkody" – napisał Krzysztof Gawkowski na X. Jego zdaniem Grok, "z inspiracji Elona Muska", po raz kolejny sprawdza, jak daleko można się posunąć.
"Nie ma zgody na bezkarne łamanie prawa i tworzenie przez AI treści nielegalnych, niszczących ludzi i psychikę. Powiedzmy to jasno, to że system obraża, promuje treści s*ksualne i narusza godność, to wina zarządzania oraz braku zasad etycznych platformy" – podkreślił.
Gawkowski przypomniał, że w Polsce są już gotowe przepisy, które mogą pomóc w walce z nielegalnymi treściami w sieci. Ustawa została przyjęta przez Parlament i czeka na podpis prezydenta.
"Wzywam Prezydenta Nawrockiego do jak najszybszego podpisania ustawy o ustkach cyfrowych, a dzięki temu usuwanie nielegalnych treści będzie łatwiejsze. Koniec gadania, potrzebujemy działania" – podsumował.
To nie pierwszy raz, kiedy chatbot Grok budzi kontrowersje. Publikował już na platformie X (dawniej Twitter) m.in. treści antysemickie i wychwalające Adolfa Hitlera, pisał również o "białej zagładzie".
