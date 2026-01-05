Dodatkowe blisko 2 000 zł z ZUS dla seniorów. Jak je zdobyć? Fot. shutterstock / Blaszko

Blisko 2 tys. złotych ZUS może wypłacać seniorom lub seniorkom, którzy wychowywali gromadkę dzieci. Choć ubiegać się o to świadczenie można już od pewnego czasu, to mało się o nim mówi. A wystraczy złożyć wniosek i spełnić kilka warunków.

Chodzi o pieniądze z programu "mama 4+", czyli tzw. rodzicielską emeryturę, która działa już od 2019 roku, a mimo to wciąż wiele kobiet i mężczyzn (tak – mężczyźni również mogą się o nią starać) nie wie, że może z niej skorzystać.

Świadczenie z ZUS dla seniorów, którzy wychowali gromadkę dzieci

Maksymalna kwota takiego comiesięcznego świadczenia może wynieść 1878,91 zł brutto – to dokładnie tyle, ile wynosi najniższa emerytura w Polsce. Są jednak wyjątki. Jeśli na konto seniora lub seniorki wpływają już jakieś pieniądze, wówczas wspomniane świadczenie zostanie przyznane na taką kwotę, aby wyrównać ogólny dochód do 1 878 zł. Rodzicielska emerytura jest waloryzowana.

Gdy ten program wchodził w życie, mówiło się, że będzie on po to, aby np. kobiety, które zrezygnowały z kariery zawodowej na rzecz wychowywania dużej rodziny, mogły liczyć "na starość" na jakiekolwiek świadczenia, przynajmniej do progu najniższej emerytury.

Aby otrzymać emeryturę rodzicielską, trzeba spełnić następujące warunki:

urodzić lub wychować co najmniej 4 dzieci (liczą się też te przysposobione), osiągnąć wiek emerytalny, nie mieć wystarczającej płynności finansowej, aby samodzielnie się utrzymać, złożyć wniosek do ZUS z kompletem dokumentów potwierdzających powyższe punkty.

Mężczyźni też mogą skorzystać z programu "mama 4+"

Ojcowie, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci, gdy na przykład ich matka wcześnie zmarła lub porzuciła rodzinę, również mogą liczyć na takie świadczenie. Najpierw jednak trzeba złożyć do oddziału ZUS wniosek (formularz ERP-14) i załączyć do niego m.in. akty urodzenia dzieci czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową i rodzinną.

Decyzja zapada zwykle w ciągu 2-3 miesięcy. Jeśli zapadnie na niekorzyść, można się odwołać. Jest na to 14 dni od doręczenia decyzji. Wówczas składamy wniosek do prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem prezesa ZUS.