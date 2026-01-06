W 2026 r. rekordowa liczba osób wymieni dowód osobisty na nowy. Jak to zrobić? Fot. Milosz Kubiak / Shutterstock

W 2026 roku ważność straci rekordowa liczba ponad 3,6 mln dowodów osobistych. To może zwiastować spore kolejki w urzędach gmin. Za przegapienie terminu grożą kary finansowe, a poza tym możemy mieć spore problemy w codziennym życiu.

Dowód osobisty to najważniejszy dokument w naszym portfelu, który musi posiadać każda pełnoletnia osoba zameldowana w naszym kraju. Warto już teraz zerknąć na swoją kartę, ponieważ w nadchodzących miesiącach obowiązek wymiany będzie dotyczył statystycznie co ósmego mieszkańca Polski.

Kto musi wymienić dowód osobisty w 2026 roku?

2026 rok przyniesie prawdziwy rekord w liczbie składanych wniosków. Z danych Ministerstwa Cyfryzacji uzyskanych przez redakcję "Faktu" wynika, że dowód z datą ważności kończącą się w tym roku posiada dokładnie 3 mln 662 tys. 200 obywateli (w 2024 r. było to 3 mln 326 tys., a w 2025: 3 mln 341 tys. osób).

"Urzędy gmin muszą być przygotowane na lawinę wniosków" – ostrzega Justyna Węcek w "Fakcie". Na dobrą sprawę nie ma w tym żadnej anomalii. Po prostu w 2016 roku wiele osób weszło w dorosłość lub wyrabiało dokumenty, które po 10 latach naturalnie tracą ważność. Jeśli twój dowód był wydawany dekadę temu, wizytę w urzędzie masz jak... w banku.

Kara za nieważny dowód osobisty. Ile wynosi w 2026 roku?

Zlekceważenie wymiany dowodu może nas słono kosztować. Za osługiwanie się przeterminowanym dokumentem grozi grzywna w wysokości nawet 5000 zł. To jednak nie wszystko, bo możemy mieć problemy z załatwieniem spraw w banku, na poczcie czy u notariusza.

Nieważnym dowodem nie potwierdzimy tożsamości, a to oznacza, że np. nie odbierzemy listu poleconego i nie podpiszemy jakiejkolwiek umowy (o pracę, o kredyt czy z operatorem telefonicznym). Ponadto bez ważnego dowodu nie przekroczymy granicy, nawet jeśli podróżujemy wyłącznie wewnątrz strefy Schengen i nie planujemy dalekich wypraw.

Jak wymienić dowód osobisty i gdzie złożyć wniosek?

Według oficjalnych wytycznych na stronie rządowej, "wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania". Sama wymiana dokumentu jest usługą bezpłatną, a na odbiór nowej karty czeka się zazwyczaj do 30 dni od momentu poprawnego złożenia dokumentów.

Należy pamiętać, że "konieczność złożenia odcisków palców dotyczy wszystkich osób powyżej 12. roku życia". Dlatego nawet jeśli złożymy wniosek przez internet, to i tak musimy udać się do urzędu w ciągu 30 dni, aby złożyć wzór podpisu i zostawić odciski palców. Inaczej wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

mObywatel a nieważny dowód osobisty. Jedno nie wyklucza drugiego

Wiele osób używa dziś na aplikacji mObywatel, traktując ją jako wygodny zamiennik plastikowej karty. Jak zauważa portal "Fakt", cyfrowy dokument i fizyczna karta to dwa oddzielne byty, więc "nawet jeśli plastikowy dokument utracił ważność, będzie można wylegitymować się mDowodem" w większości polskich instytucji i urzędów.