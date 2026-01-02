Donald Tusk pochwalił akcję z Black Hawkiem i... uderzył w PiS Fot. Shutterstock / Andre Leyden i Ceri Breeze // montaż: naTemat

Policyjny śmigłowiec Black Hawk został użyty do walki ze skutkami intensywnych opadów śniegu na Warmii i Mazurach. Maszyna pracuje nad linią kolejową Działdowo–Olsztyn, która od czwartku pozostaje nieczynna z powodu obciążonych śniegiem drzew zagrażających infrastrukturze kolejowej. Akcję pochwalił premier Donald Tusk, przy okazji uderzając w... PiS i ich słynną wpadkę z Black Hawkiem na pikniku.

O nietypowej akcji poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe w mediach społecznościowych. Jak podkreślono, ekstremalne warunki pogodowe wymusiły sięgnięcie po rozwiązania rzadko stosowane w Polsce. "Wyjątkowa sytuacja wymaga specjalnych środków. Na Warmii i Mazurach do akcji na kolei wkroczył policyjny Black Hawk" – przekazały PKP PLK.

Black Hawk w akcji. Strącał śnieg z drzew nad torami

Jak wyjaśniono, wirnik śmigłowca strącał zalegający na drzewach śnieg, który stanowi poważne zagrożenie dla ruchu kolejowego. "Taki balast powoduje ich obciążenie, pochylanie się i często przewracanie w kierunku torów kolejowych na sieć trakcyjną, a w konsekwencji tarasowanie linii" – czytamy w komunikacie.

PLK zaznacza, że podobne metody są stosowane również w innych krajach, m.in. w Austrii. Śmigłowiec pomaga także w monitorowaniu terenu i wskazywaniu miejsc wymagających natychmiastowej interwencji.

Po zakończeniu zrzucania śniegu na trasę mają zostać wypuszczone drezyny, a kolejarze rozpoczną udrażnianie linii. Celem działań jest jak najszybsze przywrócenie ruchu pociągów na linii Działdowo – Olsztyn, gdzie kursowanie składów zostało wstrzymane ze względów bezpieczeństwa.

Donald Tusk: "Black Hawki w służbie ludziom". I uderzył w PiS

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk, który wykorzystał okazję do wbicia politycznej szpili. "Policyjne Black Hawki w służbie ludziom. Tam, gdzie ich miejsce. Nie na piknikach, nie w spotach wyborczych" – napisał szef rządu na platformie X.

Wpis premiera to wyraźne nawiązanie do sytuacji z czasów rządów PiS, gdy policyjne śmigłowce były wykorzystywane w kontekście wydarzeń o charakterze promocyjnym lub politycznym.

Najgłośniejszy przykład miał miejsce latem 2023 roku podczas pikniku wojskowego w pobliżu Ciechanowa. – Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ministra Macieja Wąsika główną atrakcją tego dnia będzie policyjny śmigłowiec Black Hawk – mówił wówczas wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.

Maszyna faktycznie była atrakcją, ale raczej nie taką, jak planowano – przeleciała zbyt nisko nad zgromadzonymi ludźmi i zahaczyła o linie energetyczne, które zerwały się tuż nad głowami uczestników pikniku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, ale o kuriozalnym incydencie mówiła prawie cała Polska.

