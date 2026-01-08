Tanie paliwo na stacji benzynowej Skolima. Jak on na nim zarabia?
Tanie paliwo na stacji benzynowej Skolima. Jak on na nim zarabia? Shutterstock.com/paparazzza, instagram/@skolim__

Skolim, król latino i bożyszcze nastolatek, od niedawna ma własną stację benzynową w Czeremsze. Ceny? Tak niskie, że przebiły nawet obietnice Donalda Tuska. Jak Skolim zarabia na najtańszym paliwie w kraju? Nie trzyma tego w sekrecie!

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Nawet jeśli nie słyszeliście żadnej z piosenek Skolima, króla latino, to z całą pewnością coś już o nim wiecie. Konrad Skolimowski, bo tak brzmi jego imię i nazwisko, jest nie tylko piosenkarzem grywającym nawet po kilka koncertów dziennie (i to w różnych miastach!), ale także aktorem, szczególnie znanym z "Barw szczęścia". W swojej karierze zaliczył też krótki epizod we freak fightach, ale ostatecznie postawił na rozwój w innym kierunku.

Co niektórzy z przekąsem mówią, że niedługo "wyskoczy z lodówki", ale zapał Skolima jest godny podziwu. Swego czasu media huczały o tym, że młody gwiazdor lata na koncerty helikopterem (przy kilkunastu koncertach tygodniowo, czyli kilku dziennie, które odbywają się w różnych miastach, brzmi to jak jedyne wyjście).

I choć część ludzi uśmiechała się pod nosem, słysząc o planach Skolima dotyczących otworzenia własnej stacji benzynowej, pomysł najwyraźniej okazał się strzałem w dziesiątkę. Król latino został biznesmenem, a korzysta na tym nie tylko on sam. Paliwo w Czeremsze jest bodaj najtańsze w kraju! Jak więc na nim zarabia?

Tanie paliwo na stacji benzynowej Skolima. Jak zarabia?

W czerwcu 2022 roku Donald Tusk wypowiedział głośne słowa:

– Gdybym ja był premierem, to benzyna byłaby po 5,19 zł.

Trzy i pół roku później, w grudniu 2025, polityk opublikował na platformie X wpis, w którym pokazywał ceny na jednej ze stacji paliw.

"Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika?" – dopisał żartobliwie.

Zaprezentowane przez niego ceny były sporo niższe od średnich, a i tak wyższe od tych, które oferuje Skolim. Różowa stacja benzynowa w Czeremsze regularnie zaskakuje, a jeszcze 6 stycznia młody gwiazdor przypominał o świątecznej promocji, w ramach której za litr benzyny kierowcy zapłacą... 4,99 zł! Dodajmy do tego gaz LPG za 2,34 zł i olej napędowy za 5,29 zł (diesel z domieszką biokomponentów kosztuje 5,44 zł za litr), a otrzymamy pełny obraz wręcz niedorzecznie niskich cen.

Stację benzynową Skolima otworzono na przełomie października i listopada na Podlasiu, w miejscowości Czeremcha. Takich cen nie uświadczy się gdzie indziej, a na udostępnianych w sieci zdjęciach oraz nagraniach wyraźnie widać kolejki do dyspozytorów. Roztańczony i rozśpiewany gwiazdor wbrew pozorom wcale nie dokłada do interesu!

– Nie można [sprzedawać paliwa] poniżej ceny zakupu, bo są ustawy antydumpingowe. (...) Przywołam zdanie, którego mnie nauczyła babcia i często powtarzam, że ja biznesu nie robię na ludziach, tylko z ludźmi. Najniższa marża, i tak to funkcjonuje. (...) Na paliwach zarabiam kilka tysięcy złotych dziennie, czy to ropa, benzyna czy gaz. (...) Mam cały czas kolejki po 14-20 samochodów. To ci ludzie pozwalają mi robić takie rzeczy – tłumaczył podczas rozmowy telefonicznej, która ukazała się na kanale Szalony Tańcula.

Na stacji Skolima można kupić także perfumy i pozostałe gadżety firmowane jego artystycznym pseudonimem.

Zobacz także

logo
"Król latino" podbija rynek paliw. Ceny na różowej stacji wprawiają w osłupienie
logo
Oburzające zachowanie Skolima. Wyjaśniamy, o co chodzi w głośnej aferze z gwiazdorem
logo
Daniel Martyniuk wyzywa ojca nawet w święta. Pogroził mu "tragicznymi konsekwencjami"
logo
Gwiazdor "1670" odrzucił lukratywną propozycję. "Kupiłbym za to mieszkanie"
logo
Na co zmarł Paweł Królikowski? Żona aktora ujawniła prawdziwą przyczynę śmierci
logo
Doda twierdzi, że Instagram nie jest dla facetów. Słucham i nie dowierzam