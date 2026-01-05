Doda zszokowała swoimi słowami o mężczyznach i korzystaniu z Instagrama. Fot. YouTube / Prime Video

– Instagram to nie rozrywka dla facetów z krwi i kości – stwierdziła Doda. Już nie raz przekonaliśmy się o tym, że przekaz wokalistki w mediach społecznościowych bywa kontrowersyjny. Tym razem jednak słowa Rabczewskiej i mnie zszokowały. To podwójne standardy? Zdaniem gwiazdy: nie no skądże.

REKLAMA

Już ostatnio Dorota Rabczewska wywołała falę oburzenia, gdy zaczęła promować suplementy diety, a dokładnie żelki na leczenie hashimoto, jednocześnie sugerując ludziom, aby nie zażywali specjalistycznych leków. Jej reklama została usunięta, bowiem uznano ją za szkodliwą.

Teraz Doda poruszyła kolejny kontrowersyjny temat, na szczęście już nie w temacie medycyny. Postanowiła "nauczać" w sprawie social mediów, a dokładnie, kto powinien, a kto nie z nich korzystać.

Doda: Instagram to nie rozrywka dla facetów z krwi i kości

Zdaniem gwiazdy profile heteroseksualnych mężczyzn powinny służyć jedynie rozwijaniu własnego biznesu, a nie prezentowaniu życia prywatnego.

REKLAMA

– Możecie mnie zhejtować, mam to gdzieś. (...) Uważam, że Instagram to jest zabawa dla kobiet i dla gejów. Mężczyźni, odpowiedzialni faceci, którzy chcą być uznawani w oczach kobiet jako męscy, mogą mieć Instagrama do promowania swojej pracy, swoich biznesów. Ale swój osobisty, żeby się pindrzyć na siłowni przed lustrem, pozować, wkładać 50 tys. insta stories? Jezu, nie – zaczęła Doda.

Wyobrażacie sobie swoich ojców, żeby robili coś takiego? To nie są podwójne standardy. To nie jest po prostu rozrywka dla facetów z krwi i kości. Możecie mówić, że są różni – bardziej infantylni, bardziej kobiecy mężczyźni, zniewieściali, że to nie świadczy o męskości. Nie, dla kobiet alfa świadczy. Doda

REKLAMA

– Kobiety, które już przeszły w swoim życiu, miały naryzów itp. Nie chcą takich facetów. Nawet jeszcze do trzydziestki mają nasrane w głowie i łykają wszystko jak młode pelikany i łatwo nimi manipulować, ale kobiety po trzydziestce widzą w tym bardzo duży problem – kontynuowała.

– Mam nadzieję, że coraz więcej mężczyzn zacznie żyć życiem realnym (...) Niech to się już naprawdę skończy. Niech ten cały świat wirtualny się zatrzyma – mówiła Doda... sama korzystając z Instagrama i nadając tam do swoich fanów takie "złote rady".

Słuchając tego można... (delikatnie mówiąc) złapać się za głowę. Ludzie momentalnie – choć Doda się tego wypiera – ocenili, że to narzucanie podwójnych standardów.

Tym, co powiedziała, że uderzyła jedynie w mężczyzn, którzy korzystają z Instagrama i nie prezentują tylko "życie biznesmena". "A przepraszam geje to nie mężczyźni"; "A geje nie mogą być poważnymi mężczyznami?" – pytają internuaci w komentarzach. Doda swoim wideo wywołała ogromne poruszenie i falę oburzenia. Niektórzy nie mieli aż na to słów i zaczęli ironicznie pytać celebrytkę, co mogą publikować na swoich profilach.