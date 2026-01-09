Jest decyzja ws. umowy UE z krajami Mercosur.
Jest decyzja ws. umowy UE z krajami Mercosur. Fot. Shutterstock; Montaż: naTemat.pl

Właśnie potwierdzono, że umowa handlowa UE z krajami Mercosur została zatwierdzona. Sprawa budzi ogromne emocje, ale choć część dużych państw członkowskich (w tym Francja i Polska) wyraziło swój sprzeciw, nie doszło do jej zablokowania. Taki obrót spraw z pewnością rozjuszy protestujących w Warszawie rolników i ich kolegów po fachu z Europy.

W minionych godzinach głównym tematem w polskiej polityce była kwestia umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur, tj. blokiem gospodarczym Brazylii, Argentyny, Paragwaju i Urugwaju. 9 stycznia odbyło się głosowanie ambasadorów państw członkowskich UE, a rolnicy z całej Polski zapowiedzieli, że w piątek odbędzie się ich protest w Warszawie.

Umowa UE z krajami Mercosur oznacza obniżenie ceł i wprowadzenie preferencji dla wybranych produktów rolnych z Ameryki Południowej w zamian za otwarcie rynków państw Mercosur na unijny przemysł.

Umowa UE z Mercosur zaakceptowana

W piątek w Brukseli odbyło się głosowanie w sprawie umowy z Mercosurem, w wyniku którego państwa członkowskie Unii Europejskiej wyraziły zgodę na jej zawarcie. Decyzja ta z pewnością nie spodoba się protestującym rolnikom, ale warto zaznaczyć, że i Polska wyraziła swój sprzeciw względem porozumienia.

"Umowa UE z Mercosurem - zatwierdzona! Pomimo sprzeciwu Polski, Francji, Austrii, Węgier i Irlandii. Belgia wstrzymała się od głosu. Procedura pisemna kończy się dziś o 17.00" – powiadomiła za pośrednictwem serwisu X Dorota Bawołek, korespondentka Telewizji Polskiej w Brukseli.

Mimo sprzeciwów części państw członkowskich udało się uzyskać większość do zaakceptowania umowy, którą stanowi minimum 15 państw reprezentujących 65% populacji UE. Oznacza to, że Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, może podpisać umowę w Paragwaju.

Ważną rolę w rozstrzygnięciu sprawy porozumienia odegrały Włochy, które wcześniej wahały się co do decyzji. Ostateczne poparcie przedstawicieli kraju umożliwiło ostateczne przegłosowanie zgody na podpisanie umowy.

Wcześniej informowano o przyjęciu klauzul, które mają zapewnić rolnikom z Unii Europejskiej większą ochronę. Można jednak spodziewać się, że mimo to decyzja w sprawie umowy z Mercosurem nie spodoba się polskim rolnikom, którzy zorganizowali piątkowy protest w Warszawie, i nie tylko. Sprzeciw wyrażano także w innych państwach. Protestowano m.in. we Francji: tamtejsi rolnicy w ramach sprzeciwu zdecydowali się na spowalnianie ruchu na obwodnicy Paryża.

