Pożar hali magazynowej pod Poznaniem.

W niedzielny poranek pod Poznaniem wybuchł ogromny pożar. Sytuacja jest poważna, a na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Płonie wielka hala magazynowa, a w związku z zadymieniem władze wystosowały do mieszkańców ważny apel.

Pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem

W niedzielę we wczesnych godzinach porannych strażacy pożarni w Wielkopolsce otrzymali informację o płonącym budynku magazynowym o wymiarach 200 na 60 metrów. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu za pośrednictwem oficjalnego facebookowego profilu, zgłoszenie przyjęto o godz. 6:36. Na miejsce udało się 30 zastępów straży, w tym Grupa Operacyjna Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Sytuacja jest poważna, gdyż ogień rozprzestrzenił się na olbrzymiej powierzchni, a walkę z żywiołem toczy kilkadziesiąt zastępów. W kolejnych aktualizacjach informacji podawano, że pożar objął ok. 4 tys. m2 hali, a na miejscu obecny będzie starszy brygadier Tomasz Wiśniewski – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Niestety, wraz z upływem czasu pożar hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem objął jeszcze większą powierzchnię. O godz. 9:45 poinformowano, że żywioł trawi ok. 11 tys. m2 budynku.

"Strażacy obronili część biurową oraz kilka naczep zaparkowanych przy hali. Na miejscu obecnie pracuje blisko 50 zastępów" – powiadomili przedstawiciele KW PSP Poznań w aktualizacji wpisu na Facebooku.

Jak informują strażacy, działania utrudnia woda, która ze względu na pogodę zamarza. Na miejscu poza pojazdami pożarniczymi pracuje również piaskarka. Udostępniono zdjęcia z miejsca zdarzenia. Choć sytuacja jest poważna, strażacy uspokajają, że nie ma zagrożenia dla budynków sąsiadujących z halą.

"Cały obiekt jest zatowarowany, w hali między innymi były wózki widłowe i butle z gazem propan-butan" – czytamy. Jak informują służby, nie ma rannych.

"Po godz. 6:30 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze dachu hali magazynowej w Tarnowie Podgórnym, woj. wielkopolskie. W działania gaśnicze zaangażowanych jest 150 strażaków i 55 samochodów. Brak zagrożenia dla sąsiednich budynków. Działania trwają" – powiadomił rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Pożar objął halę magazynową firmy DB Schenker, mieszczącą się przy ul. Kruczej w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym. Lokalne władze w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców szybko zareagowały.

"W Tarnowie Podgórnym trwa akcja gaśnicza na terenie firmy Schenker (ul. Krucza). Ze względu na duże zadymienie apelujemy do mieszkańców o pozamykanie okien i niewychodzenie z domów" – proszą za pośrednictwem gminnego profilu na Facebooku.

Z relacji internautów komentujących zamieszczone wpisy wynika, że dym widoczny jest nie tylko w okolicy, ale również z oddalonej o kilkanaście kilometrów na południe (w linii prostej) autostrady A2.

