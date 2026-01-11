Gala Mistrzów Sportu wruszyła Polaków. Owacje dla Szaranowicza były piękne

Włodzimierz Szaranowicz został nagrodzony owacjami na stojąco podczas Gali Mistrzów Sportu Fot. X / TVP Sport

Gala Mistrzów Sportu za nami. Ogromne emocje towarzyszyły widzom przez cały wieczór, a największe wywołała oczywiście wiadomość, że sportowcem 2025 roku została kajakarka górska Kaludia Zwolińska. Temu momentowi dorównały jednak owacje na stojąco dla Włodzimierza Szaranowicza. Dziennikarz sportowy nie krył łez.

91. Plebiscyt Przeglądu Sportowego właśnie rozstrzygnięto, a triumfowała na nim Klaudia Zwolińska, kajakarka górska, mistrzyni świata w slalomach C1 oraz K-1. Wynik konkursu ogłoszono pod koniec Gali Mistrzów Sportu, która rozpoczęła się od zadziwiająco emocjonalnego powitania zasiadającego na widowni Włodzimierza Szaranowicza.

Poruszający moment na Gali Mistrzów Sportu. Owacje na stojąco dla Włodzimierza Szaranowicza

– Czas płynie nieubłaganie. 40 lat temu po raz pierwszy prowadziłem galę razem z moim przyjacielem i wieloletnim szefem TVP Sport, wybitnym komentatorem Włodzimierzem Szaranowiczem, który dziś jest z nami. Przywitajmy go gorąco. Włodku... – powiedział na scenie Dariusz Szpakowski, komentator sportowy, który współpracował z kolegą po fachu dla państwowej telewizji.

Szaranowicz, który w 2019 roku przeszedł na emeryturę z powodu choroby Parkinsona, wstał z fotela i został nagrodzony wielkimi brawami przez uczestników ceremonii. – Tak, tak, standing ovation poproszę. Poproszę, wstańmy dla niego, zróbmy to. Kochamy cię, drogi przyjacielu – kontynuował Chmara.

Widok publiczności bijącej brawa na stojąco niezwykle wzruszyły zarówno Szaranowicza, jak i jego przyjaciela. Internauci też nie kryli łez. "Dziennikarzy z taką klasą już nie będzie"; "Dużo sił w chorobie dla redaktora"; "Wyściskajcie tam mistrza" – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze).

Przypomnijmy, że dziennikarz był początkowo związany z Polskim Radiem, a od 1977 roku pracował dla Telewizji Polskiej. Był aż 19 razy akredytowany na letnie i zimowe igrzyska olimpijskie, co sprawia, że nie ma sobie równych.

