Gdzie jechać na narty w Polsce? Polecane i tanie ośrodki. Shutterstock.com/Valentina Proskurina

Ferie zimowe już za pasem. Wciąż nie wiesz, gdzie jechać na narty w Polsce? Sprawdziliśmy, które ośrodki narciarskie uchodzą za najlepsze. Podpowiadamy również, gdzie tanio wybrać się na narty w 2026 roku.

Spora część miłośników sportów zimowych odlicza dni do ferii zimowych, by móc wyruszyć na narty lub snowboard. Pierwsza tura ferii zacznie się już lada moment, bo 19 stycznia, ale część Polaków dalej nie wybrała wyjazdowych kierunków. Jeśli należysz do tej grupy, przychodzimy z pomocą. Nie musisz wyjeżdżać za granicę, by znaleźć dobry ośrodek narciarski. Co więcej, w Polsce można znaleźć i takie miejsca, które nie zrujnują portfela!

Najlepsze ośrodki narciarskie w Polsce

Na początek przyjrzyjmy się ośrodkom polecanym przez pasjonatów szusowania na nartach. W ramach plebiscytu TRI Awards 2025 Polacy wybrali najlepsze miejsca w kraju. Oddano ponad 156 tys. głosów, a 4 z 21 ośrodków narciarskich stanęły na podium.

Bezkonkurencyjny okazał się Szczyrk Mountain Resort. Aż 17,9 proc. respondentów wskazało, że ten zlokalizowany w Beskidach ośrodek zasługuje na pierwsze miejsce w rankingu TRI Awards 2025. Miłośnicy jazdy na nartach i snowboardzie mogą korzystać ze zróżnicowanych tras, które łącznie mają ponad 23 kilometry długości. Nowoczesny ośrodek podbił serca głosujących.

Na drugim miejscu znalazły się dwa ośrodki narciarskie: Czarna Góra Resort i Zieleniec Sport Arena. Każdy z nich otrzymał po 9,3 proc. głosów. W pierwszym z wymienionych miejsc turyści mają do dyspozycji 14 kilometrów tras o różnym poziomie trudności, a furorę nieustannie robi kolej “Luxtorpeda”, superszybki wyciąg, który wjeżdża na szczyt w zaledwie 3 minuty. W Zieleńcu tymczasem wyznaczono trasy o łącznej długości 23 kilometrów. Narciarze doceniają panujący tu mikroklimat, który zbliżony jest do alpejskiego. To miejsce chętnie wybierane przez rodziny.

Ostatnie miejsce na podium zajął ośrodek Kotelnica Białczańska. Stacja zlokalizowana w Białce Tatrzańskiej podbiła serca 7,5 proc. głosujących w plebiscycie TRI Awards. Turyści doceniają między innymi fakt, że w ramach jednego skipassu Tatry Super Ski mogą korzystać z sieci stacji narciarskich, tym samym mając do dyspozycji 20 tras narciarskich o różnym poziomie trudności i łącznej długości 14 kilometrów.

Tanie narty w Polsce. Gdzie jechać w 2026 roku?

W niektórych popularnych ośrodkach karnety potrafią kosztować krocie, ale nie wszędzie musi tak być. Dobrym przykładem są Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, gdzie za całodzienny skipass dorośli zapłacą 137 złotych, a dzieci – 121 złotych. Dodatkowo dostępne są całodzienne karnety rodzinne: dla rodzin 2+1 w cenie 356 złotych, 2+2 za 480 złotych oraz 2+3 w cenie 509 złotych.

