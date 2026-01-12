Kto wygrał Złote Globy 2026? (LISTA ZWYCIĘZCÓW) Fot. materiał prasowy

Za nami gala Złotych Globów 2026. Najlepszymi filmami okrzyknięto "Hamneta" i Tajnego agenta", a wśród triumfujących seriali znalazły się m.in. "The Pitt" i "Dojrzewanie". Wiele z tych pełnometrażowych tytułow zobaczymy na tegorocznych Oscarach, zapamiętajcie te słowa.

W nocy z niedzieli na poniedziałek (11-12 stycznia) w Los Angeles odbyła się 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Nie od dziś wiadomo, że w trakcie sezonu nagród filmowych uroczystość ta pozwala przewidzieć, jakie tytuły zostaną nominowane do Oscara.

Złote Globy 2026. Lista zwycięzców

Podczas słynnej gali celebrującej dokonania twórców kina i telewizji najwięcej nagród zdobył film "Jedna bitwa po drugiej" oraz serial "Dojrzewanie". Triumfowały również produkcje, takie jak: "Studio" "The Pitt" i "Hamnet". Oto pełna lista laureatów tegorocznych Złotych Globów.

Najlepszy dramat:

Pozostali nominowani:

Frankenstein To był zwykły przypadek Tajny agent Wartość sentymentalna Grzesznicy

Najlepsza komedia lub musical:

Pozostali nominowani

Blue Moon Bugonia Bez wyjścia Nowa fala Wielki Marty

Najlepszy film animowany:

Pozostali nominowani:

Arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle Elio Mała Amelia Zwierzogród 2

Leonardo DiCaprio w filmie "Jedna bitwa po drugiej". Fot. materiał prasowy

Najlepszy film nieanglojęzyczny:

Tajny agent

Pozostali nominowani:

Wartość sentymentalna To był zwykły przypadek Bez wyjścia Sirât Głos Hind Rajab

Najlepsze osiągnięcie kinowe i finansowe:

Grzesznicy

Pozostali nominowani:

Zniknięcia Avatar: Ogień i popiół F1: Film K-popowe łowczynie demonów Mission: Impossible – The Final Reckoning Wicked: Na dobre Zwierzogród 2

Najlepszy aktor w dramacie:

Wagner Moura ("Tajny agent")

Pozostali nominowani:

Jeremy Allen White ("Springsteen: Ocal mnie od nicości") Joel Edgerton ("Sny o pociągach") Oscar Isaac ("Frankenstein") Dwayne Johnson (" Smashing Machine") Michael B. Jordan ("Grzesznicy")

Najlepsza aktorka w dramacie:

Jessie Buckley ("Hamnet")

Pozostali nominowani:

Jennifer Lawrence ("Zgiń kochanie") Renate Reinsve ("Wartość sentymentalna") Julia Roberts ("Po polowaniu") Tessa Thompson (" Hedda") Eva Victor ("Sorry, Baby")

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu:

Timothée Chalamet ("Wielki Marty")

Pozostali nominowani:

George Clooney ("Jay Kelly") Leonardo DiCaprio ("Jedna bitwa po drugiej") Ethan Hawke ("Blue Moon") Byung-hun Lee ("Bez wyjścia") Jesse Plemons ("Bugonia")

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu:

Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła")

Pozostali nominowani:

Amanda Seyfried ( "Testament Ann Lee" Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej") Cynthia Erivo ("Wicked: Na dobre") Emma Stone ("Bugonia") Kate Hudson ("Song Sung Blue")

Jessie Buckley w filmie "Hamnet". Fot. materiał prasowy

Najlepszy aktor drugoplanowy:

Stellan Skarsgård ("Wartość sentymentalna")

Pozostali nominowani:

Adam Sandler ("Jay Kelly") Benicio del Toro ("Jedna bitwa po drugiej") Sean Penn ("Jedna bitwa po drugiej") Jacob Elordi ("Frankenstein") Paul Mescal ("Hamnet")

Najlepsza aktorka drugoplanowa:

Teyana Taylor ("Jedna bitwa po drugiej")

Pozostali nominowani:

Amy Madigan ("Zniknięcia") Ariana Grande ("Wicked: Na dobre") Elle Fanning ("Wartość sentymentalna") Emily Blunt ("Smashing Machine") Inga Ibsdotter Lilleaas ("Wartość sentymentalna")

Najlepszy reżyser:

Paul Thomas Anderson ("Jedna bitwa po drugiej")

Pozostali nominowani:

Ryan Coogler ("Grzesznicy") Joachim Trier ("Wartość sentymentalna") Chloé Zhao ("Hamnet") Guillermo del Toro ("Frankenstein") Jafar Panahi ("To był zwykły przypadek")

Najlepszy scenariusz:

Jedna bitwa po drugiej

Pozostali nominowani:

Wartość sentymentalna To był zwykły przypadek Hamnet Grzesznicy Wielki Marty

Najlepsza muzyka:

Ludwig Göransson ("Grzesznicy")

Pozostali nominowani:

Kangding Ray ("Sirât") Max Richter ("Hamnet") Jonny Greenwood ("Jedna bitwa po drugiej") Hans Zimmer ("F1: Film") Alexandre Desplat ("Frankenstein")

Michael B. Jordan i Miles Caton w filmie "Grzesznicy". Fot. materiał prasowy

Najlepsza piosenka:

"Golden", EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami ("K-popowe łowczynie demonów")

Pozostali nominowani:

"I Lied to You", Miles Caton ("Grzesznicy") "No Place Like Home", Cynthia Erivo ("Wicked: Na dobre") "The Girl in the Bubble", Ariana Grande ("Wicked: Na dobre") "Train Dreams", Nick Cave ("Sny o pociągach") "Dream As One", Miley Cyrus ("Avatar: Ogień i popiół")

Najlepszy serial dramatyczny:

The Pitt

Pozostali nominowani:

Jedyna Dyplomatka Rozdzielenie Kulawe konie Biały Lotos

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym:

Noah Wyle ("The Pitt")

Pozostali nominowani:

Sterling K. Brown ("Paradise") Adam Scott ("Rozdzielenie") Diego Luna ( "Andor" Gary Oldman ("Kulawe konie") Mark Ruffalo ( "Grupa zadaniowa"

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym:

Rhea Seehorn ("Jedyna")

Pozostali nominowani:

Helen Mirren ("Strefa gangsterów") Bella Ramsey ("The Last of Us") Britt Lower ("Rozdzielenie") Kathy Bates ("Matlock") Keri Russell ("Dyplomatka")

Najlepszy serial komediowy lub musical:

Studio

Pozostali nominowani:

Misja: Podstawówka The Bear Hacks Nikt tego nie chce Zbrodnie po sąsiedzku

Rhea Seehorn w serialu "Jedyna". Fot. materiał prasowy

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu:

Jean Smart ("Hacks")

Pozostali nominowani:

Kristen Bell ("Nikt tego nie chce") Natasha Lyonne ("Poker Face") Jenna Ortega ("Wednesday") Selena Gomez ("Zbrodnie po sąsiedzku") Ayo Edebiri ("The Bear")

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu:

Seth Rogen ("Studio")

Pozostali nominowani:

Martin Short ("Zbrodnie po sąsiedzku") Steve Martin ("Zbrodnie po sąsiedzku") Adam Brody ("Nikt tego nie chce") Glen Powell ("Chad Powers") Jeremy Allen White ("The Bear")

Najlepszy serial limitowany, serial antologia lub film telewizyjny:

Pozostali nominowani:

To jej wina Czarne lustro Kwestia seksu i śmierci Bestia we mnie Ta dziewczyna

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym:

Stephen Graham ("Dojrzewanie")

Pozostali nominowani:

Charlie Hunnam ("Potwory") Jacob Elordi ("Ścieżki na daleką północ") Jude Law ("Black Rabbit") Matthew Rhys ("Bestia we mnie") Paul Giamatti ( "Czarne lustro"

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, serialu antologii lub filmie telewizyjnym:

Michelle Williams ("Kwestia seksu i śmierci")

Pozostali nominowani:

Rashida Jones ("Czarne lustro") Robin Wright ("Ta dziewczyna") Sarah Snook ("To jej wina") Amanda Seyfried ("Rzeka odchodzących dusz") Claire Danes ("Bestia we mnie")

Owen Cooper w serialu "Dojrzewanie". Fot. materiał prasowy

Najlepszy aktor drugoplanowy w telewizji:

Owen Cooper ("Dojrzewanie")

Pozostali nominowani:

Billy Crudup ("The Morning Show") Jason Isaacs ("Biały Lotos") Walton Goggins ("Biały Lotos") Tramell Tillman ("Rozdzielenie") Ashley Walters ("Dojrzewanie")

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu, miniserialu, serialu antologicznym lub filmie telewizyjnym :

Erin Doherty ("Dojrzewanie")

Pozostali nominowani: