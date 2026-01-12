Iran odpowiada na groźby Trumpa. Fot. shutterstock / Mijansk786

Donald Trump otwarcie stwierdził, że USA rozważają przeprowadzenie ataku na Iran w reakcji na antyreżimowe protesty. Teraz amerykański przywódca doczekał się odpowiedzi. Teheran podkreśla, że jeśli do tego dojdzie, nie będą powstrzymywać się przed odwetem.

Sytuacja w Iranie robi się coraz poważniejsza. Od 28 grudnia trwają tam protesty. Czarę goryczy w społeczeństwie przelał gwałtowny kryzys gospodarczy. Zaczęło się od strajków handlarzy na Wielkim Bazarze w Teheranie. Później demonstracje rozlały się na niemal cały kraj i przybrały wymiar polityczny. Zaczęły obejmować postulaty wymierzone w fundamenty Republiki Islamskiej.

Policja otworzyła ogień w kierunku tłumu. Jak podaje BBC, w kostnicy pod Teheranem jest już około 180 ofiar protestów. Z kolei amerykańska agencja Human Rights Activist News Agency informuje o śmierci 495 protestujących i 48 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Trump grozi atakiem, a Iran odpowiada: podejmiemy działania odwetowe

W minioną niedzielę Donald Trump przyznał, że poważnie rozważa opcję ataku na Iran w obecnie panującej tam sytuacji. Teraz BBC donosi o odpowiedzi ze strony Teheranu. Przewodniczący irańskiego parlamentu oznajmił, że podejmą działania odwetowe w przypadku amerykańskiego ataku. "Zarówno Izrael, jak i amerykańskie centra wojskowe i transportowe w regionie staną się uzasadnionymi celami" – zagroził.

Dodajmy, że wcześniej Trump pytany o "interwencję w Iranie" wspomniał, iż tamtejsi przywódcy skontaktowali się z nim i "chcą negocjować". Jednocześnie dodał, że Stany Zjednoczone "być może będą musiały podjąć działania przed spotkaniem". – Niektórzy protestujący zginęli stratowani w panice, było ich tak wielu (...), a niektórzy zostali zastrzeleni. Dostaję raporty co godzinę i podejmiemy decyzję. Rozważamy kilka bardzo mocnych opcji – mówił.

