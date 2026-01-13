Kraków pod śniegiem
W Krakowie od samego rano sypie śnieg. Fot. shutterstock / Kacperio

Do Polski znów nadciągnęły śnieżyce i deszcz, który w minusowej temperaturze zamarza. IMGW wydało alerty w niektórych regionach. Gdzie sytuacja ma być najgorsza? Kraków już zasypało, a sprawna podróż komunikacją miejską graniczy tam z cudem.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Takiej zimy nie było od lat. Od samego początku roku w pogodzie nie możemy narzekać na nudę. Jak nie siarczyste mrozy, to znów śnieżyce, a teraz jeszcze marznący deszcz. Prognozy wskazują, że przed nami coraz trudniejsze godziny pod względem warunków atmosferycznych.

Do Polski wtargnął front, który sprowadza intensywne opady śniegu. Najgorzej jest na południu w województwach: śląskim i małopolskim. Tam we wtorek (13 stycznia) może dosypać nawet 15 cm białego puchu.

Śnieżyce i marznący deszcz. W Polsce pogoda szaleje

Z samego rana zasypało Kraków. Są też problemy z komunikacją miejską: duże opóźnienia w kursowaniu autobusów. To jednak nie pierwsza taka sytuacja tam. "Każde wyjście z domu zimą w Krakowie jest jak zdobywanie Śnieżki" – słyszymy od Marcina, naszego redakcyjnego kolegi.

Śnieg to niejedyne zmartwienie Polaków. IMGW wydało na 13 stycznia ostrzeżenia przed marznącym deszczem. Mieszkańcy okolic Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Legnicy, Wrocławia, Opola, Katowic i Krakowa muszą uważać, bowiem drogi i chodniki mogą zamienić się w lodowiska.

A jeśli chodzi o temperaturę, na zachodzie pojawi się lekka odwilż (maksymalnie 3 stopnie Celsjusza), a na wschodzie wciąż silny mróz (do nawet –12 w Suwałkach). Taka pogoda ma się utrzymać do środy 14 stycznia.

Prognozy meteorologów dają jednak nadzieję na nieco wyższe temperatury. W ciągu dnia nie będzie już na minusie, ale wciąż będzie padał deszcz. W weekend znów ma nieco przymrozić, ale już tylko na wschodzie kraju.

Od początku zimy z wychłodzenia zmarło blisko 20 osób. Służby apelują, aby zadbać o własne bezpieczeństwo i nie pozostawać obojętnym wobec osób narażonych na zimno.

Zobacz także

logo
Watykan najgorszą podróżą roku. Aż parsknęłam śmiechem, jak to zobaczyłam
logo
Długoterminowa prognoza pogody zaskakuje. Biją na alarm ws. "czarnego lodu"
logo
Tegoroczna zima pokazała mi jedno: ten kraj to żart. Niestety nie jest śmieszny
logo
Prognoza pogody przełom zapowiada na wtorek. Ale wcześniej jeszcze dużo mrozu
logo
3 osoby zmarły z wychłodzenia. A prognoza pogody dla Polski coraz gorsza
logo
Pilny komunikat polskiej ambasady w Londynie. Paraliż lotnictwa i kolei