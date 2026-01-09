Fatalnie zaczął się weekend w Wielkiej Brytanii. Już w czwartek wieczorem uderzył tam sztorm Goretti, który sparaliżował kolej i lotnictwo. Opady śniegu i ulewy trwają w piątek 9 stycznia. Przed podróżami do i z Wielkiej Brytanii stanowczo ostrzega polska ambasada w Londynie.
Tegoroczna zima jest jedną z najpoważniejszych od wielu lat. Boleśnie przekonał się o tym dotychczas Amsterdam, gdzie w kilka dni odwołano ok. 2,5 tys. lotów. Tam sytuacja zaczęła się poprawiać, ale równocześnie żywioł uderzył m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Oficjalne ostrzeżenie dla podróżnych wydała polska ambasada w Londynie. Wprost piszą oni o problemach na lotnisku, ale i utrudnieniach na kolei.
Wielka Brytania przegrywa z zimą. Polska ambasada ostrzega turystów i mieszkańców
Wielka Brytania przegrywa z atakiem zimy. Sztorm Goretti doprowadził m.in. do śnieżyc w West Midlands. Utrudnienia pojawiły się jednak w całym kraju, a to bardzo zła wiadomość dla mieszkających tam Polaków, a także turystów, którzy chcieli zwiedzić Wyspy lub mieli tam przesiadkę przed dalszą podróżą.
"W chwili obecnej obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy w środkowej Anglii i południowo-zachodniej Walii ze względu na możliwe opady śniegu oraz żółte alerty pogodowe z uwagi na deszcz i możliwy śnieg w pozostałych częściach Anglii i Walii" – poinformowała polska ambasada w Londynie.
Przedstawiciele naszej dyplomacji powtórzyli za lokalnymi władzami, aby "unikać zbędnych podróży" w regionach objętych alertami. Te i tak nie są łatwe. W wielu miejscach od rana występują utrudnienia na kolei, a lokalnie ruch będzie przywracany dopiero po południu i to z dużymi opóźnieniami. Ogromne utrudnienia występują także na lotniskach.
Dziesiątki odwołanych lotów w Wielkiej Brytanii. Nawet Wizz Air ostrzega pasażerów
"Z uwagi na przechodzący nad Wielką Brytanią sztorm Goretti, Ambasada RP w Londynie zwraca uwagę na możliwe ryzyko zakłóceń w podróży koleją w Anglii, Walii i Szkocji oraz z lotniska w Birmingham, które działa w ograniczonym zakresie" – przekazała nasza ambasada.
Podczas gdy w Birmingham sytuacja się stabilizuje, a samoloty wracają do operowania, na lotnisku Londyn Heathrow doszło do odwołania ok. 50 lotów. Wg "Independent" problemy z tego powodu będzie miało miejsce ok. 7 tys. podróżnych. Przed utrudnieniami w Wielkiej Brytanii ostrzega także Wizz Air.
"Z powodu utrzymujących się zimowych warunków pogodowych, operacje na lotniskach w Wielkiej Brytanii są utrudnione. W rezultacie niektóre loty Wizz Air do i z obu lotnisk (Londyn Gatwick i Londyn Luton – przyp. red.) mogą być zakłócone. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie w tym okresie. Poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach, gdy tylko pojawią się dalsze informacje" – informuje przewoźnik.
