Wielka Brytania poddała się zimie. Polska ambasada w Londynie ostrzega pasażerów Fot. 1000 Words/Shutterstock

Fatalnie zaczął się weekend w Wielkiej Brytanii. Już w czwartek wieczorem uderzył tam sztorm Goretti, który sparaliżował kolej i lotnictwo. Opady śniegu i ulewy trwają w piątek 9 stycznia. Przed podróżami do i z Wielkiej Brytanii stanowczo ostrzega polska ambasada w Londynie.

Tegoroczna zima jest jedną z najpoważniejszych od wielu lat. Boleśnie przekonał się o tym dotychczas Amsterdam, gdzie w kilka dni odwołano ok. 2,5 tys. lotów. Tam sytuacja zaczęła się poprawiać, ale równocześnie żywioł uderzył m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Oficjalne ostrzeżenie dla podróżnych wydała polska ambasada w Londynie. Wprost piszą oni o problemach na lotnisku, ale i utrudnieniach na kolei.

Wielka Brytania przegrywa z zimą. Polska ambasada ostrzega turystów i mieszkańców

Wielka Brytania przegrywa z atakiem zimy. Sztorm Goretti doprowadził m.in. do śnieżyc w West Midlands. Utrudnienia pojawiły się jednak w całym kraju, a to bardzo zła wiadomość dla mieszkających tam Polaków, a także turystów, którzy chcieli zwiedzić Wyspy lub mieli tam przesiadkę przed dalszą podróżą.

"W chwili obecnej obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy w środkowej Anglii i południowo-zachodniej Walii ze względu na możliwe opady śniegu oraz żółte alerty pogodowe z uwagi na deszcz i możliwy śnieg w pozostałych częściach Anglii i Walii" – poinformowała polska ambasada w Londynie.

Przedstawiciele naszej dyplomacji powtórzyli za lokalnymi władzami, aby "unikać zbędnych podróży" w regionach objętych alertami. Te i tak nie są łatwe. W wielu miejscach od rana występują utrudnienia na kolei, a lokalnie ruch będzie przywracany dopiero po południu i to z dużymi opóźnieniami. Ogromne utrudnienia występują także na lotniskach.

Dziesiątki odwołanych lotów w Wielkiej Brytanii. Nawet Wizz Air ostrzega pasażerów

"Z uwagi na przechodzący nad Wielką Brytanią sztorm Goretti, Ambasada RP w Londynie zwraca uwagę na możliwe ryzyko zakłóceń w podróży koleją w Anglii, Walii i Szkocji oraz z lotniska w Birmingham, które działa w ograniczonym zakresie" – przekazała nasza ambasada.

Podczas gdy w Birmingham sytuacja się stabilizuje, a samoloty wracają do operowania, na lotnisku Londyn Heathrow doszło do odwołania ok. 50 lotów. Wg "Independent" problemy z tego powodu będzie miało miejsce ok. 7 tys. podróżnych. Przed utrudnieniami w Wielkiej Brytanii ostrzega także Wizz Air.

