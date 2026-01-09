Lotnisko Heathrow w Londynie odwołało 50 lotów
Wielka Brytania poddała się zimie. Polska ambasada w Londynie ostrzega pasażerów Fot. 1000 Words/Shutterstock

Fatalnie zaczął się weekend w Wielkiej Brytanii. Już w czwartek wieczorem uderzył tam sztorm Goretti, który sparaliżował kolej i lotnictwo. Opady śniegu i ulewy trwają w piątek 9 stycznia. Przed podróżami do i z Wielkiej Brytanii stanowczo ostrzega polska ambasada w Londynie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Tegoroczna zima jest jedną z najpoważniejszych od wielu lat. Boleśnie przekonał się o tym dotychczas Amsterdam, gdzie w kilka dni odwołano ok. 2,5 tys. lotów. Tam sytuacja zaczęła się poprawiać, ale równocześnie żywioł uderzył m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Oficjalne ostrzeżenie dla podróżnych wydała polska ambasada w Londynie. Wprost piszą oni o problemach na lotnisku, ale i utrudnieniach na kolei.

Wielka Brytania przegrywa z zimą. Polska ambasada ostrzega turystów i mieszkańców

Wielka Brytania przegrywa z atakiem zimy. Sztorm Goretti doprowadził m.in. do śnieżyc w West Midlands. Utrudnienia pojawiły się jednak w całym kraju, a to bardzo zła wiadomość dla mieszkających tam Polaków, a także turystów, którzy chcieli zwiedzić Wyspy lub mieli tam przesiadkę przed dalszą podróżą.

"W chwili obecnej obowiązuje pomarańczowy alert pogodowy w środkowej Anglii i południowo-zachodniej Walii ze względu na możliwe opady śniegu oraz żółte alerty pogodowe z uwagi na deszcz i możliwy śnieg w pozostałych częściach Anglii i Walii" – poinformowała polska ambasada w Londynie.

Przedstawiciele naszej dyplomacji powtórzyli za lokalnymi władzami, aby "unikać zbędnych podróży" w regionach objętych alertami. Te i tak nie są łatwe. W wielu miejscach od rana występują utrudnienia na kolei, a lokalnie ruch będzie przywracany dopiero po południu i to z dużymi opóźnieniami. Ogromne utrudnienia występują także na lotniskach.

Dziesiątki odwołanych lotów w Wielkiej Brytanii. Nawet Wizz Air ostrzega pasażerów

"Z uwagi na przechodzący nad Wielką Brytanią sztorm Goretti, Ambasada RP w Londynie zwraca uwagę na możliwe ryzyko zakłóceń w podróży koleją w Anglii, Walii i Szkocji oraz z lotniska w Birmingham, które działa w ograniczonym zakresie" – przekazała nasza ambasada.

Podczas gdy w Birmingham sytuacja się stabilizuje, a samoloty wracają do operowania, na lotnisku Londyn Heathrow doszło do odwołania ok. 50 lotów. Wg "Independent" problemy z tego powodu będzie miało miejsce ok. 7 tys. podróżnych. Przed utrudnieniami w Wielkiej Brytanii ostrzega także Wizz Air.

"Z powodu utrzymujących się zimowych warunków pogodowych, operacje na lotniskach w Wielkiej Brytanii są utrudnione. W rezultacie niektóre loty Wizz Air do i z obu lotnisk (Londyn Gatwick i Londyn Luton – przyp. red.) mogą być zakłócone. Dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie w tym okresie. Poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach, gdy tylko pojawią się dalsze informacje" – informuje przewoźnik.

Zobacz także

logo
Coraz więcej Polaków w Turcji. Ale tamtejsza turystyka ma swoje problemy
logo
Wizz Air odwołuje loty z Polski. Ale dokłada też nową trasę
logo
Jedź tam na narty w ferie zimowe 2026, a nie pożałujesz. Sprawdziliśmy tanie i polecane ośrodki
logo
Wenezuela może być turystyczną potęgą. Usunięcie Maduro to pierwszy krok
logo
Szelągowska demaskuje turystyczną ściemę na Bali. Magia Instagrama
logo
Tania linia lotnicza wraca do Polski. Otworzy trasę, która była bardzo potrzebna