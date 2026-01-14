Czarzasty sprawdza, czy można odciąć Zbigniewa Ziobrę od sejmowych pieniędzy po azylu na Węgrzech. Fot. Kancelaria Sejm, Flickr; Senat RP, Flickr; SHOX art, Pexels; montaż: naTemat.pl

Zbigniew Ziobro korzysta z politycznego parasola na Węgrzech, ale zapowiada, że mandatu nie odda. Włodzimierz Czarzasty zapowiada, że jeśli tylko prawo pozwoli odciąć Ziobrę od pieniędzy, to "ręka mu nie zadrży".

Informacja o przyznaniu Zbigniewowi Ziobrze azylu politycznego na Węgrzech wywróciła do góry nogami dotychczasową pracę Sejmu. Były minister sprawiedliwości mimo ochrony międzynarodowej w państwie Viktora Orbána ogłosił, że nie zamierza rezygnować z mandatu i formalnie nadal pozostaje posłem polskiego Sejmu.

Dla marszałka Sejmu to sytuacja, która domaga się jasnej odpowiedzi. Czarzasty już w poniedziałek wdrożył procedurę dotyczącą wynagrodzenia Ziobry po uzyskaniu azylu i zapowiedział, że nie zamierza udawać, że nic się nie stało. Teraz zapowiada kolejny krok – oficjalne wystąpienie do Biura Legislacyjnego Sejmu o wykładnię, co można zrobić z pieniędzmi polityka, który de facto przeniósł się do Budapesztu, ale nadal czerpie korzyści z polskiego mandatu.

Czarzasty: "Nie pracujesz, nie zarabiasz"

Marszałek Sejmu podkreśla, że podstawowa zasada jest prosta: jeśli poseł nie wykonuje pracy w kraju, nie ma podstaw, by wypłacać mu dietę. Jak przypomina, dieta parlamentarna jest powiązana z rzeczywistą aktywnością na rzecz Sejmu i pracy wykonywanej na terenie Polski.

– Wykładnia jest taka, że dietę pobiera się wtedy, gdy wykonuje się pracę na terenie kraju – mówi marszałek.

Czarzasty wskazuje, że podobny mechanizm zadziałał już w przypadku Marcina Romanowskiego, który również znalazł się na Węgrzech. Według marszałka, w takich sytuacjach parlamentarzysta żegna się z dietą, bo zwyczajnie przestał być obecny tam, gdzie ma reprezentować wyborców.

To dopiero pierwszy etap. Kolejny dotyczy zasadniczego uposażenia poselskiego, które – inaczej niż dieta – nie jest automatycznie wiązane z obecnością w kraju, a z samym faktem posiadania mandatu. I to tutaj Czarzasty chce mieć twardą, prawną odpowiedź, zanim podejmie decyzję.

Polityczny azyl bez finansowego parasola? To powinno być logiczne

Spór o pieniądze Ziobry to w rzeczywistości spór o to, czy można jednocześnie korzystać z przywilejów polskiego mandatu i ochrony przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgrzech. Marszałek Sejmu jasno sygnalizuje, że w jego ocenie takie połączenie nie powinno istnieć, a budżet państwa nie jest od tego, by utrzymywać polityków, którzy uciekli z kraju.

