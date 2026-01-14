Kiedy premiera serialu "Rycerz Siedmiu Królestw" na HBO Max? Fot. materiał prasowy

"Rycerz Siedmiu Królestw" to kolejny rozdział w rozbudowującym się systematycznie telewizyjnym świecie na podstawie prozy George'a R.R. Martina. Spin-off poprzedzający wydarzenia z "Gry o tron" za kilka dni trafi na HBO Max, a szczęśliwcy będą mogli obejrzeć go również w kinie.

Dotąd w bogatej bibliotece HBO Max mogliśmy zobaczyć osiem sezonów "Gry o tron", sztandarowej produkcji giganta streamingu, która skończyła się nie po myśli fanów, a także spin-off pod tytułem "Ród smoka", będący kroniką Tańca Smoków, wojny domowej rodu Targaryen. Teraz na horyzoncie pojawił się zupełnie nowy miniserial, który odpędzi każde zło wywołane przez poprzednie adaptacje książek amerykańskiego fantasty.

"Rycerz Siedmiu Królestw". O czym jest jego fabuła?

Spin-off zatytułowany "Rycerz Siedmiu Królestw" (oryg. "A Knight of the Seven Kingdoms") jest adaptacją opowiadań z książki "Opowieści z Siedmiu Królestw" skupiających się na przygodach błędnego rycerza ser Duncana Wysokiego, który podróżuje po Westeros razem ze swoim giermkiem Jajem. Jego akcja rozgrywa się 90 lat przed wydarzeniami ukazanymi w "Grze o tron", kiedy smoki i magia są zaledwie mglistymi wspomnieniami.

"Rycerz Siedmiu Królestw" nie jest tym, czego przeciętny widz może spodziewać się po twórczości George'a R.R. Martina. W uniwersum "Pieśni lodu i ognia" nie brakuje szemranych postaci gotowych wbić nóż w plecy zarówno swoim wrogom, jak i sojusznikom. Dunk jest jednak lojalny, przestrzega kodeksu rycerskiego i ceni sobie honor, a to rzadkość w Westeros.

Dunk i Jajo tworzą duet, który nawet z największego twardziela wyciśnie łzy. Pomyślcie nadchodzącym spin-offie jak o pokrzepiających filmach fantasy z lat 90., tyle że ubrudzonych krwią, błotem i treścią żołądkową.

Peter Claffey w serialu "Rycerz Siedmiu Królestw". Fot. materiał prasowy

Kiedy premiera serialu "Rycerz Siedmiu Królestw"?

"Rycerz Siedmiu Królestw" liczy 6 odcinków. Premiera pierwszego z nich odbędzie się już w poniedziałek 19 stycznia. Tego samego dnia o godz. 20 we wszystkich kinach sieci Helios rozpoczną się bezpłatne pokazy premierowego tytułu.

W obsadzie serialu znaleźli się: Peter Claffey ("Drobiazgi takie jak te"), Dexter Sol Ansell ("Robin i Obrońcy Królestwa"), Finn Bennett ("Detektyw: Kraina nocy"), Henry Ashton ("Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"), Tanzyn Crawford ("Małe wielkie historie"), Daniel Ings ("Lovesick"), Sam Spruell ("Czas kruka") i Bertie Carvel ("Nadciąga noc").

George R.R. Martin chwali nowy serial HBO

"Widzowie spragnieni akcji i jeszcze więcej akcji (tylko akcji)… cóż, mogą nie być zadowoleni. Jest tu scena walki, tak ekscytująca, jak tylko można sobie wyobrazić, ale tym razem brakuje smoków, wielkich bitew i białych wędrowców. To opowieść o ludziach, a jej głównymi tematami są obowiązek, honor i rycerskość" – napisał na swoim blogu George R. R. Martin, podkreślając, że jest absolutnie zachwycony "Rycerzem Siedmiu Królestw".

