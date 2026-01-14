W środę Telewizja Polska ogłosiła artystów, którzy powalczą o reprezentację Polski na Eurowizji 2026. Choć brakuje bardzo znanych muzycznych nazwisk, to w stawce pojawili się Alicja Szemplińska, która miała wystąpić w 2020 roku, oraz... aktor Piotr Pręgowski, czyli słynny Patryk Pietrek z "Rancza". Jedna z finalistek, Karolina Czarnecka, poinformowała, że wycofała się z preselekcji. Podobną decyzję podjęła inna zakwalifikowana artystka.
Reprezentant Polski na Eurowizję 2026 zostanie wyłoniony w preselekcjach organizowanych przez TVP. Finałowy koncert miał odbyć się 14 lutego, a o zwycięstwie planowo zdecydują wyłącznie widzowie, głosując za pomocą SMS-ów.
Prawdopodobnie Telewizja Polska planuje jednak zmiany. "Śledźcie nasze media społecznościowe, bo już wkrótce zdradzimy więcej szczegółów dotyczących finału kwalifikacji i sposobu głosowania. Jedno jest pewne: reprezentanta Polski wybiorą widzowie!" – czytamy w komunikacie z 14 stycznia.
Polskie preselekcje do Eurowizji 2026. Znamy finalistów
W środę Telewizja Polska ogłosiła również 8 artystów, którzy powalczą o reprezentację naszego kraju na Eurowizji. Większość piosenek nie została jeszcze opublikowana. Wśród finalistów polskich preselekcji znaleźli się:
Choć brakuje gwiazd i znanych nazwisk polskiej sceny muzycznej, to o niektórych talentach mogliśmy już wcześniej słyszeć. Stanisław Kukulski (niespokrewniony z Natalią Kukulską) wygrał nagrodę publiczności podczas konkursu "Debiutów" na 62. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a Aleksandra Antoniak była uczestniczką "The Voice Kids" w 2024 roku. W "The Voice Kids" oraz "The Voice of Poland" występowała również Karolina Szczurowska.
Fanom Eurowizji nie trzeba z kolei przedstawiać Alicji Szemplińskiej. Wokalistka wygrała program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" i miała reprezentować Polskę na konkursie w Rotterdamie z utworem "Empires". Z powodu pandemii wydarzenie zostało jednak odwołane.
Rok później TVP nie zdecydowała się wysłać Szemplińskiej z nową piosenką, jak zrobiła większość krajów. Zamiast tego stacja postawiła na Rafała Brzozowskiego, a ta dość niezrozumiała decyzja wywołała prawdziwą burzę wśród fanów konkursu.
Bez wątpienia najgłośniejszym nazwiskiem w stawce jest Piotr Pręgowski, 71-letni aktor, który rozkochał w sobie Polaków rolą Patryka Pietrka w "Ranczu". Choć jego obecność wśród finalistów polskich preselekcji na Eurowizję 2026 może niektórych zaskoczyć, to Pręgowski jest również wokalistą i nie raz śpiewał w kultowym serialu TVP.
Karolina Czarnecka zrezygnowała z preselekcji do Eurowizji 2026
Finalistów pierwotnie było dziesięcioro, jednak dwie osoby w ostatniej chwili zrezygnowały.
Pierwsza to Karolina Czarnecka, wokalistka, aktorka i perfomerka, która w 2014 roku zrobiła furorę piosenką "Hera, Koka, Hasz, LSD" podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W środę, jeszcze przed ogłoszeniem finalistów, artystka poinformowała, że nie weźmie udziału w konkursie. Z preselekcji miała wycofać się również Hela Me Ry, która nie opublikowała jednak żadnego komunikatu.
"To prawda. Razem z @brutto_sklad zgłosiłyśmy się i przeszłyśmy do ścisłej 10" –potwierdziła Czarnecka, odnosząc się do rozczarowania fanów, którzy nie znaleźli jej nazwiska na liście preselekcyjnej. Jak podkreśliła, udział w konkursie był realny, a przygotowania zaawansowane. "Było już wszystko: scenografia, finansowanie, apetyt" — napisała wprost.
Ostatecznie jednak artystka postanowiła się wycofać. Jak wyjaśniła, zadecydowały o tym kwestie światopoglądowe i etyczne. "Choć ego błaga o karmę i w brzuchu mu się kręci na myśl o możliwych profitach, to nasze wartości dopominają się o powrót do kodeksu artysty i artystki" — zaznaczyła. I dodała, że jednym z jego najważniejszych, choć niepisanych punktów jest "nie wyrażać zgody na cierpienia drugiego człowieka".
Czarnecka nie wskazała wprost, do jakich wydarzeń się odnosi, jednak jej słowa są czytelnym komentarzem do ludobójstwa w Stefie Gazy. "Choć na moim podwórku tymczasowo kwitną kwiaty pozornego dobrobytu, to inny ogród zalany jest krwią" –napisała, podkreślając, że na koniec dnia chce "spać spokojnie".
W tle pozostaje bowiem narastająca krytyka udziału Izraela w Eurowizji mimo działań wojennych w Strefie Gazy i oficjalnego oskarżenia o ludobójstwo przez ONZ. Z tego powodu Eurowizję 2026 bojkotuje już pięć krajów: Hiszpania, Islandia, Irlandia, Słowenia i Holandia. Polska zdecydowała się wziąć udział w konkursie, co wzbudza kontrowersje wśród fanów wydarzenia.
Decyzja Czarneckiej została szeroko skomentowana w sieci i spotkała się z dużym uznaniem. "Szacun", "Duma", "Ogromny szacunek, mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy cię w preselekcjach", "Brawa" – piszą internauci pod jej wpisem.
Kiedy Eurowizja 2025? Polska w pierwszym półfinale
70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Pierwszy półfinał zaplanowano na 12 maja, drugi na 14 maja, a wielki finał na 16 maja 2026 roku. Organizację wydarzenia Austrii zapewniło zwycięstwo piosenki "Wasted Love" JJ-a w Bazylei.
Polska wystąpi podczas pierwszego półfinału. O awans powalczy z: Chorwacją, Grecją, Gruzją, Finlandą, Mołdawią, Portugalią, Szwecji, Belgią, Czarnogórą, Estonią, Izraelem, Litwą, San Marino oraz Serbią. "Dalej" przejdzie tylko 10 krajów, pięć odpadnie.