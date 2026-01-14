TVP ogłosiła finalistów preselekcji do Eurowizji 2026 Fot. Shutterstock // kadr z "Rancza" / TVP // YouTube / The Voice of Poland // grafika: naTemat

W środę Telewizja Polska ogłosiła artystów, którzy powalczą o reprezentację Polski na Eurowizji 2026. Choć brakuje bardzo znanych muzycznych nazwisk, to w stawce pojawili się Alicja Szemplińska, która miała wystąpić w 2020 roku, oraz... aktor Piotr Pręgowski, czyli słynny Patryk Pietrek z "Rancza". Jedna z finalistek, Karolina Czarnecka, poinformowała, że wycofała się z preselekcji. Podobną decyzję podjęła inna zakwalifikowana artystka.

Reprezentant Polski na Eurowizję 2026 zostanie wyłoniony w preselekcjach organizowanych przez TVP. Finałowy koncert miał odbyć się 14 lutego, a o zwycięstwie planowo zdecydują wyłącznie widzowie, głosując za pomocą SMS-ów.

Prawdopodobnie Telewizja Polska planuje jednak zmiany. "Śledźcie nasze media społecznościowe, bo już wkrótce zdradzimy więcej szczegółów dotyczących finału kwalifikacji i sposobu głosowania. Jedno jest pewne: reprezentanta Polski wybiorą widzowie!" – czytamy w komunikacie z 14 stycznia.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026. Znamy finalistów

W środę Telewizja Polska ogłosiła również 8 artystów, którzy powalczą o reprezentację naszego kraju na Eurowizji. Większość piosenek nie została jeszcze opublikowana. Wśród finalistów polskich preselekcji znaleźli się:

Basia Giewont – "Zimna woda", Stanisław Kukulski – "This Too Shall Pass", Jeremi Sikorski – "Cienie przeszłości", Ola Antoniak – "Don't You Try" Alicja Szemplińska – "Pray" Karolina Szczurowska – "Nie bój się", Anastazja Maciąg – "Wild Child", Piotr Pręgowski – "Parawany Tango".

Choć brakuje gwiazd i znanych nazwisk polskiej sceny muzycznej, to o niektórych talentach mogliśmy już wcześniej słyszeć. Stanisław Kukulski (niespokrewniony z Natalią Kukulską) wygrał nagrodę publiczności podczas konkursu "Debiutów" na 62. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, a Aleksandra Antoniak była uczestniczką "The Voice Kids" w 2024 roku. W "The Voice Kids" oraz "The Voice of Poland" występowała również Karolina Szczurowska.

Fanom Eurowizji nie trzeba z kolei przedstawiać Alicji Szemplińskiej. Wokalistka wygrała program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" i miała reprezentować Polskę na konkursie w Rotterdamie z utworem "Empires". Z powodu pandemii wydarzenie zostało jednak odwołane.

Rok później TVP nie zdecydowała się wysłać Szemplińskiej z nową piosenką, jak zrobiła większość krajów. Zamiast tego stacja postawiła na Rafała Brzozowskiego, a ta dość niezrozumiała decyzja wywołała prawdziwą burzę wśród fanów konkursu.

Bez wątpienia najgłośniejszym nazwiskiem w stawce jest Piotr Pręgowski, 71-letni aktor, który rozkochał w sobie Polaków rolą Patryka Pietrka w "Ranczu". Choć jego obecność wśród finalistów polskich preselekcji na Eurowizję 2026 może niektórych zaskoczyć, to Pręgowski jest również wokalistą i nie raz śpiewał w kultowym serialu TVP.

Karolina Czarnecka zrezygnowała z preselekcji do Eurowizji 2026

Finalistów pierwotnie było dziesięcioro, jednak dwie osoby w ostatniej chwili zrezygnowały.

Pierwsza to Karolina Czarnecka, wokalistka, aktorka i perfomerka, która w 2014 roku zrobiła furorę piosenką "Hera, Koka, Hasz, LSD" podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W środę, jeszcze przed ogłoszeniem finalistów, artystka poinformowała, że nie weźmie udziału w konkursie. Z preselekcji miała wycofać się również Hela Me Ry, która nie opublikowała jednak żadnego komunikatu.

"To prawda. Razem z @brutto_sklad zgłosiłyśmy się i przeszłyśmy do ścisłej 10" –potwierdziła Czarnecka, odnosząc się do rozczarowania fanów, którzy nie znaleźli jej nazwiska na liście preselekcyjnej. Jak podkreśliła, udział w konkursie był realny, a przygotowania zaawansowane. "Było już wszystko: scenografia, finansowanie, apetyt" — napisała wprost.

Ostatecznie jednak artystka postanowiła się wycofać. Jak wyjaśniła, zadecydowały o tym kwestie światopoglądowe i etyczne. "Choć ego błaga o karmę i w brzuchu mu się kręci na myśl o możliwych profitach, to nasze wartości dopominają się o powrót do kodeksu artysty i artystki" — zaznaczyła. I dodała, że jednym z jego najważniejszych, choć niepisanych punktów jest "nie wyrażać zgody na cierpienia drugiego człowieka".

Czarnecka nie wskazała wprost, do jakich wydarzeń się odnosi, jednak jej słowa są czytelnym komentarzem do ludobójstwa w Stefie Gazy. "Choć na moim podwórku tymczasowo kwitną kwiaty pozornego dobrobytu, to inny ogród zalany jest krwią" –napisała, podkreślając, że na koniec dnia chce "spać spokojnie".

Decyzja Czarneckiej została szeroko skomentowana w sieci i spotkała się z dużym uznaniem. "Szacun", "Duma", "Ogromny szacunek, mam nadzieję, że jeszcze zobaczymy cię w preselekcjach", "Brawa" – piszą internauci pod jej wpisem.

Kiedy Eurowizja 2025? Polska w pierwszym półfinale

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Pierwszy półfinał zaplanowano na 12 maja, drugi na 14 maja, a wielki finał na 16 maja 2026 roku. Organizację wydarzenia Austrii zapewniło zwycięstwo piosenki "Wasted Love" JJ-a w Bazylei.

Polska wystąpi podczas pierwszego półfinału. O awans powalczy z: Chorwacją, Grecją, Gruzją, Finlandą, Mołdawią, Portugalią, Szwecji, Belgią, Czarnogórą, Estonią, Izraelem, Litwą, San Marino oraz Serbią. "Dalej" przejdzie tylko 10 krajów, pięć odpadnie.

