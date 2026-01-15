"Zima pod znakiem Wrony" w reżyserii Kasi Adamik to thriller na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk Fot. materiał prasowy / TVP. Montaż: naTemat

"Zima pod znakiem Wrony" – taki tytuł nosi nadchodzący thriller w reżyserii Kasi Adamik, twórczyni serialu "Wataha". Film produkcji Telewizji Polskiej jest inspirowany opowiadaniem pióra Olgi Tokarczuk i ma zachwycającą obsadę. U boku nominowanej do Oscara Lesley Manville zobaczymy Zofię Wichłacz.

Kasia Adamik, w której filmografii znajdziemy serial "Wataha" z Leszkiem Lichotą, kryminał "Amok" z Mateuszem Kościukiewiczem i "Pokot", tym razem reżyseruje thriller na podstawie opowiadania "Profesor Andrews w Warszawie" autorstwa laureatki literackiej Nagrody Nobla, Olgi Tokarczuk.

"Zima pod znakiem wrony" zabierze widzów do Warszawy lat 80. ubiegłego wieku, oczarowując ich obiecującą fabułą i hipnotyzując swoją obsadą, której przewodzi znana widzom "The Crown" odtwórczyni księżniczki Małgorzaty, czyli Lesley Manville.

"Zima pod znakiem wrony" Kasi Adamik. O czym będzie nowy film córki Agnieszki Holland?

W thrillerze pod tytułem "Zima pod znakiem Wrocy" do stolicy Polski przyjeżdża profesor Joan Andrews, słynna i budząca skrajne emocje psychiatrka z Londynu. Naukowczyni uczestniczy w międzynarodowym kongresie psychiatrycznych. Jej wizyta w Warszawie odbywa się pod czujnym okiem młodej, idealistycznej doktorantki imieniem Alina.

"Podczas wystąpienia profesor wybucha polityczny protest. Zmuszona do ucieczki Joan trafia do mieszkania Aliny na Ursynowie. Gdy następnego dnia wprowadzony zostaje stan wojenny, świat wokół nagle przestaje działać" – czytamy w oficjalnym opisie filmu. Bohaterka staje się świadkiem zabójstwa pewnego opozycjonisty i zaczyna być ścigana przez tajną policją. Musi zaufać ludziom, o których nic nie wie.

Lesley Manville w filmie "Zima pod znakiem Wrony". Fot. materiał prasowy / TVP

Lesley Manville, która w 2018 roku była nominowana do Oscara za występ w dramacie "Nić widmo" Paula Thomasa Andersona, wciela się w profesor Andrews, a pomagającą jej doktorantkę gra Zofia Wichłacz, gwiazda "Miasta 44", "Rojsta" i "Świata w ogniu".

W obsadzie nadchodzącego dzieła Kasi Adamik znaleźli się również Tom Burke ("Furiosa: Saga Mad Max"), Andrzej Konopka ("Heweliusz"), Magdalena Smalara ("Wałęsa. Człowiek z nadziei"), Jakub Guszkowski ("Stulecie Winnych"), Miron Jagniewski ("Teściowie") oraz Sascha Ley ("Bez tchu").

Scenariusz do filmu napisały wraz z reżyserką Sandra Buchta i Lucinda Coxon ("Dziewczyna z portretu") Telewizja Polska zaplanowała kinową premierę "Zimy pod znakiem Wrony" na 20 lutego.

