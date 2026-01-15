Tajemniczy obiekt pod Węgorzewem. ŻW wkroczyła do akcji.
Tajemniczy obiekt pod Węgorzewem. ŻW wkroczyła do akcji. Fot. shutterstock / Zoran Jesic

Tajemniczy obiekt przypominający balon z napisami w cyrylicy spadł pod Węgorzewem w województwie warmińsko-mazurskim. Służby wkroczyły do akcji. Oto co do tej pory ustalono.

Tego zaskakującego odkrycia dokonała kobieta. 14 stycznia około godziny 11:30 na jednej z prywatnych posesji w miejscowości Pieczarki w gminie Pozezdrze (powiat węgorzewski) zauważyła przedmiot, przypominający balon meteorologiczny.

To prawdopodobnie balon z napisami po rosyjsku. Co wiadomo o znalezisku?

Po zgłoszeniu na miejsce przyjechali policjanci i zabezpieczyli teren. "Nie stwierdzono, aby obiekt stwarzał zagrożenie" – wspomnieli w komunikacie węgorzewscy policjanci. Jak ustaliło RMF FM, na wspomnianym "balonie widniały napisy wykonane cyrylicą".

Choć służby nie potwierdzają bezpośrednio tych doniesień, to Prokuratura Okręgowa w Olsztynie "będzie prowadziła najprawdopodobniej postępowanie z art. 212 prawa lotniczego, który mówi m.in. o przekraczaniu granicy państwowej bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia" – dowiedziała się niezależna.pl.

Znaleziony "balon" trafił już do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Tamtejszy technik przekazał, że przedmiot to najpewniej radiosonda meteorologiczna wyposażona w urządzenia do namierzania GPS.

Urządzenie może osiągnąć wysokość nawet do 30 kilometrów. Na razie nie wiadomo, skąd dokładnie nadleciało. Sprawę szczegółowo będzie badała prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Tajemnicze obiekty nad Polską

Dodajmy, że od miesięcy służby co jakiś czas dostają zgłoszenia o odnalezieniu tajemniczych obiektów. Na przykład w połowie grudnia policja z województwa lubelskiego podała komunikat o działaniach w powiecie radzyńskim. "W miejscowości Żelizna mężczyzna podczas spaceru po lesie zauważył części obiektu przypominające drona" – informowano wówczas.

Natomiast największą jak do tej pory akcję zabezpieczania i poszukiwania latających urządzeń służby przeprowadziły we wrześniu 2025 roku, gdy polską przestrzeń powietrzną Rosjanie naruszyli dronami ponad 20 razy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowało o zestrzeleniu niektórych obiektów.

Służby apelują, aby w razie odnalezienia nieznanego obiektu nie podchodzić do niego. Lepiej od razu to zgłosić, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

