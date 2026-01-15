Kradzieże paliwa w lubuskim. Podejrzany odpowie przed sądem Facebook.com/Policja Strzelce Krajeńskie

52-letni mieszkaniec powiatu gorzowskiego wpadł w ręce policji po zgłoszeniu kradzieży paliwa. Przeszukano posesję mężczyzny i postawiono mu kilkanaście zarzutów. Oskarżony o liczne kradzieże ze stacji benzynowych stanie przed sądem. Schemat działania miał być prosty: zarzucono mu "sprytne" tankowanie... do bagażnika.

W kwietniu 2025 roku policjanci z Dobiegniewa w powiecie strzelecko-drezdeneckim przyjęli zawiadomienie o kradzieży paliwa z jednej z lokalnych stacji benzynowych. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich informowali, że sprawca zatankował paliwo za ponad tysiąc złotych i odjechał z miejsca zdarzenia, nie uiszczając płatności. Złodziej poruszał się samochodem osobowym marki Audi na zagranicznych tablicach rejestracyjnych.

Policja potraktowała sprawę poważnie, a tematem zajęli się kryminalni. Według ich ustaleń sprawca zdarzenia "może mieć na swoim koncie znacznie więcej podobnych czynów w całym regionie". Ujęto 52-letniego mieszkańca powiatu gorzowskiego, który stanie przed sądem. Przeszukano posesję mężczyzny i dokonano kilku istotnych odkryć.

Kradzieże paliwa to wierzchołek góry lodowej. 52-latek stanie przed sądem

KPP Strzelce Krajeńskie 15 stycznia poinformowała, że do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu mężczyźnie. Jest on podejrzany o seryjne kradzieże paliwa ze stacji benzynowych w kilku powiatach w województwie lubuskim. Łączne straty szacuje się na kilkanaście tysięcy złotych. Policja opisała schemat działania sprawcy.

"Proceder polegał na tankowaniu paliwa do zbiorników przewożonych w bagażniku, a następnie ucieczce samochodem z zamontowanymi tablicami rejestracyjnymi od innego pojazdu. Za te czyny grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności" – przekazali funkcjonariusze.

Policjanci powiadomili, że skrupulatna analiza zgromadzonego materiału dowodowego pozwoliła na połączenie kradzieży w Dobiegniewie z wcześniejszymi, podobnymi przypadkami. Dzięki temu ujęto podejrzanego i przeszukano jego posesję. Zabezpieczono na niej "zbiorniki na paliwo, zagraniczne tablice rejestracyjne oraz narkotyki".

Kradł paliwo na potęgę, był też poszukiwany

St. asp. Tomasz Bartos z KPP w Strzelcach Krajeńskich poinformował, że podczas wykonywania czynności okazało się, iż 52-letni podejrzany o kradzieże jest już poszukiwany. Jak czytamy na oficjalnej stronie lubuskiej policji, wystawiono za nim trzy listy gończe do odbycia kary 5 lat więzienia za wcześniejsze wyroki.

Mieszkańcowi powiatu gorzowskiego postawiono zarzuty kradzieży oraz używania tablic rejestracyjnych pochodzących od innego pojazdu. Mężczyzna stanie przed sądem.