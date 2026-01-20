Brooklyn Beckham zamieścił wpis, w którym opisał swoją relację z rodzicami oraz ich stosunek do jego żony, Nicoli Peltz Fot. Instagram / nicolaannepeltzbeckham

Brooklyn Beckham, który w ubiegłym roku miał zablokować bliskich na Instagramie, opublikował w mediach społecznościowych wpis uderzający w rodziców, Victorię i Davida Beckhamów. Celebryta napisał, jak Spicetka i piłkarz traktowali jego żonę Nicolę Peltz. W internecie afera urosła do rangi drugiego Megxitu.

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz, córka miliardera oraz inwestora Nelsona Peltza, wzięli huczny ślub w kwietniu 2022 roku w Palm Beach na Florydzie. Od tamtej pory w zagranicznej prasie chodziły pogłoski, zgodnie z którymi żona ma być względem syna Davida Beckhama bardzo kontrolująca.

Latem 2025 roku małżeństwo odnowiło swoją przysięgę, organizując kameralną ceremonię w gronie Peltzów. Kilka miesięcy później w internecie pojawiły się informacje, że Brooklyn Beckham zablokował członków własnej rodziny na Instagramie.

Ostre słowa Brooklyna Beckhama o Victorii i Davidzie Beckhamach

Spekulacje wokół kłopotów w rodzinie Beckhamów narastały, aż wreszcie Brooklyn przerwał milczenie i opublikował na Instagramie wpis, w którym ze szczegółami przedstawił własną wersję konfliktu z rodzicami. Wyznania młodego celebryty były na tyle personalne, że wielu internautów (zwłaszcza przedstawicieli młodszych pokoleń Brytyjczyków) momentalnie stanęło po jego stronie. Wcześniej większość obserwatorów zachęcała go, by przeprosił mamę i tatę.

"Niestety, moi rodzice i ich zespół nadal zwracają się do prasy, nie pozostawiając mi innego wyboru, jak tylko przemówić samemu i opowiedzieć prawdę o niektórych kłamstwach" – zaczął wpis Brooklyn Beckham.

26-latek zasugerował, że rodzicom od zawsze zależało na dobrym wizerunku w prasie. "Posty na pokaz w mediach społecznościowych, rodzinne wydarzenia i nieszczere relacje były stałym elementem świata, w którym się urodziłem" – napisał, informując, że rodzina próbowała niszczyć jego relację z Nicolą.

"Moja żona była stale lekceważona przez moją rodzinę" – oznajmił. Według Brooklyna Beckhama rodzice naciskali, by tuż przed ożenkiem zrzekł się własnego nazwiska. Z jego relacji wynika również, że Victoria Beckham w ostatniej chwili odwołała szycie sukni ślubnej własnego projektu, którą Nicola sobie wymarzyła. To zmusiło pannę młodą do szukania idealnej kreacji na ostatnią chwilę. Na ratunek przyszedł Valentino.

Victoria Beckham i pierwszy taniec na ślubie Brooklyna

Z największym rozgłosem wśród internautów spotkały się domniemane słowa Brooklyna dotyczące tego, jak jego mama miała zniszczyć mu pierwszy taniec na weselu. "Moja mama ukradła mi zaplanowany z kilkutygodniowym wyprzedzeniem pierwszy taniec z moją żoną. (...) W obecności 500 gości weselnych Marc Anthony zawołał mnie na scenę, gdzie w programie miał się odbyć mój romantyczny występ z żoną, ale zamiast tego na parkiecie czekała na mnie moja mama" – czytamy.

"Na oczach wszystkich tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób. Nigdy w życiu nie czułam się tak upokorzony" – wyznał 26-latek.

"Nie chcę się godzić z rodziną. Po raz pierwszy w życiu, odkąd rozstałem się z rodziną, (...) budzę się każdego ranka wdzięczny za życie, które wybrałem. Moja żona i ja nie chcemy życia kształtowanego przez wizerunek, prasę czy manipulację" – dodał w instagramowym wpisie Brooklyn Beckham.

