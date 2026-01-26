Zwiastun serialu "Marshals: historia z Yellowstone". O czym będzie spin-off? Fot. materiał prasowy

"Marshals" jest nowym serialem ze świata "Yellowstone", który śledzi losy syna Johna Duttona. Oglądając pełny zwiastun kontynuacji, w powietrzu da się wyczuć nutkę kryminału. Wskazuje na to zwłaszcza jedna scena i brak pewnego nazwiska w obsadzie. Szykujcie się na akcję i dreszczyk emocji.

Uniwersum "Yellowstone", będące kroniką rodziny Duttonów, powiększa się z roku na rok. Widzowie mieli już okazję obejrzeć dwa prequele zatytułowane "1883" i "1923" – w drugim tytule wystąpiły gwiazdy wielkiego formatu, czyli Harrison Ford ("Gwiezdne wojny") i Helen Mirren ("Królowa"). Na horyzoncie pojawił się właśnie pełny zwiastun spin-offu "Marshals: historia z Yellowstone" o synu Johna Duttona.

Zwiastun "Marshals: historia z Yellowstone". Akcja i kryminał w jednym?

Kayce Dutton, były członek Navy SEALs (sił specjalnych amerykańskiej marynarki wojennej) i skłócony z ojcem ranczer, chce zacząć życie na nowo po wydarzeniach ukazanych w 5. sezonie "Yellowstone" Taylora Sheridana. – Każdego dnia walczyłem, by wydostać się spod jarzma Yellowstone. Straciłem kolegów z drużyny, rodziców i braci. Staram się znaleźć nowy początek – słyszeliśmy, jak mówi, w pierwszym teaserze "Marshals".

Pod koniec oryginalnego serialu Kayce sprzedał rodzinne ranczo w stanie Montana z nadzieją, że ta transakcja pozwoli mu, a także jego żonie Monice i synowi Tate'owi, ruszyć dalej i stworzyć przyszłość na własnych zasadach.

"Dutton dołącza do elitarnej jednostki sił zbrojnych USA, łącząc swoje umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby przynieść sprawiedliwość Montanie" – czytamy w oficjalnym opisie kontynuacji.

W najnowszym zwiastunie łóżko protagonisty jest puste. W jednej ze scen Kayce odwiedza grób, a w obsadzie spin-offu brakuje nazwiska Kelsey Asbille, która dotychczas wcielała się w Monikę Dutton. Fani zadają więc pytanie, czy żona głównego bohatera umarła.

"Marshals: historia z Yellowstone" zapowiada się jako połączenie kina akcji, dramatu i kryminału, o czym świadczą liczne pościgi prowadzone przez grupę specjalną, miejsca zbrodni odcięte od reszty świata policyjną taśmą i osobista tragedia młodego Duttona.

W obsadzie serialu, którego premierę zaplanowano na 1 marca, znaleźli się: Luke Grimes ("Snajper"), Arielle Kebbel ("Nieproszeni goście"), Brecken Merrill ("Tacy jesteśmy"), Ash Santos ("Puls"), Gil Birmingham ("Pod sztandarem nieba"), Moses Brings Plenty ("Zjawa") oraz Logan Marshall-Green ("Upgrade").

